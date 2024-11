Un éditeur apposé un logo “garanti sans Intelligence Artificielle” sur ses livres

Les métiers du livre sont déjà largement bousculés par l'IA - et le seront de plus en plus. En plaçant le logo ci-joint sur nos livres à partir de 2025, nous avons voulu souligner le travail de nos autrices et auteurs. En effet, nous publions des textes de création (et non pas d'agrégation).

Ceci dit, loin de nous l'idée de nous positionner en "moralisateurs" ou d'adopter une posture puriste. Oui, il arrivera sans doute que nous (ou les personnes avec qui nous travaillons) utilisions l'IA dans nos recherches iconographiques, pour obtenir des visuels spécifiques pour des couvertures, par exemple.

Ce n'est pas ce que nous souhaitons (car les visuels aussi font partie de la sphère de la création) mais c'est ce qui risque d'arriver, car nous ne pouvons pas nous battre sur tous les fronts, car nos moyens sont limités.

Nous voulons par contre tout faire pour sanctuariser le contenu des ouvrages. Il est important pour nous de dessiner dès à présent cette "ligne rouge" - que tout le monde n'est pas obligé de placer au même endroit et que l'on peut trouver incomplète, insatisfaisante, critiquable.

Mais c'est la nôtre, celle qui nous semble réaliste au vue de nos moyens actuels, et de ce qui est le cœur de notre métier.

Crédits photo : kirill_makes_pics CC 0

