Tous les prix de la 41e édition du festival bd BOUM

Pour célébrer sa 14e édition, la revue française Historia a récompensé le travail d’historiens en attribuant sept prix. Parmi eux figure le Prix du livre d’Histoire, décerné à Harald Jähner pour Le temps des loups, l’Allemagne et les Allemands (trad. Olivier Mannoni, Actes Sud), et le Grand Prix Historia, qui a salué le projet « Back in Time » de l’Inria, représenté par Cécile Pierrot, Camille Desenclos et Thibault Clérice.