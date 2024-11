Hayao Miyazaki et le héron : génie à l'oeuvre

Les inspirations du film Le Garçon et le héron remontent à loin : pour être plus exact, du roman Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburo Yoshino, offert à Hayao Miyazaki pendant sa jeunesse, par sa mère. Autant dire que ce film d'animation du Studio Ghibli a été mûrement réfléchi par Miyazaki...

Le documentaire de Kaku Arakawa propose, pendant deux heures, une plongée totale dans le processus de création de Hayao Miyazaki, grâce à un accès exclusif au Studio Ghibli sur une période de sept ans... On y découvre ainsi le rôle du producteur Toshio Suzuki, qui vient épauler et motiver Miyazaki dans sa longue gestation créative...

Hayao Miyazaki ouvre les portes du Studio Ghibli et dévoile les coulisses de la création du Garçon et le Héron. Neuf années d’une création acharnée, où le réalisateur, poussé par son producteur et complice Toshio Suzuki, repousse jour après jour les frontières de son art.

Une véritable plongée dans l’intimité du génie de l’animation.

Par Antoine Oury

