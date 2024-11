L'Orfèvre propose une expérience de lecture unique : le récit peut être abordé par deux entrées distinctes, chacune correspondant à une moitié du livre. Cette conception permet au lecteur de choisir son point de départ, offrant ainsi une perspective différente selon l'ordre de lecture. Chaque page est divisée en deux parties, reflétant les deux fils narratifs qui se répondent et s'enrichissent mutuellement.

L'intrigue se déroule dans un Paris en proie à des tensions sociales, entre manifestations et émeutes. Les personnages, des animaux anthropomorphes, rappellent des œuvres telles que Blacksad ou Maus. L'inspecteur Hippolyte Cisife, un loup, enquête sur une série de meurtres, tandis que Justine, une licorne, cherche à échapper à un environnement hostile. Leurs parcours se croisent et se répondent, offrant une réflexion sur la nature humaine et la part de bestialité en chacun.

Aurélien Lozes a consacré près de dix ans à la réalisation de cet album, dessinant chaque planche au stylo bille. Ce choix confère une texture particulière aux illustrations, avec un souci du détail qui témoigne d'une grande maîtrise technique. Les décors parisiens sont rendus avec précision, et les personnages, malgré leur apparence animale, expriment une large gamme d'émotions, renforçant l'immersion du lecteur.

Avec cette oeuvre, il signe une entrée remarquée dans le monde de la bande dessinée. Son approche innovante et son travail graphique méticuleux offrent une expérience de lecture immersive et stimulante. Ce roman graphique s'adresse tant aux amateurs de polars qu'aux passionnés de récits introspectifs, et marque une contribution significative au neuvième art.