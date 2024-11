La saga des Cazalet bientôt prolongée par trois nouveaux livres

La maison d'édition britannique Mantle, filiale du groupe Pan Macmillan, publiera trois nouveaux romans intégrés à La saga des Cazalet, signés par Louisa Young, la nièce d'Elizabeth Jane Howard. Elle est déjà l'autrice d'une quinzaine d'ouvrages, dont Ravages et Je voulais te dire, traduits en français par Françoise Jaouën et publié par les éditions Baker Street.

Pour l'agente littéraire de Howard, Ann Evans, qui est également son exécutrice testamentaire, le choix d'une membre de la famille de l'autrice est plus que judicieux : elle « vient de la même famille que Jane et elle a vécu avec les personnages de la Saga des Cazalet toute sa vie ».

Le premier titre de cette trilogie à venir, intitulé The Golden Hours (Les heures dorées), doit être publié en 2026 par Mantle, indique The Bookseller : il commencera au moment des fêtes de Noël 1962 et déroulera deux décennies d'existence des Cazalet.

Un franc succès

Pour rappel, le dernier tome signé par Elizabeth Jane Howard est paru en 2013 en version originale. Intitulé La Fin d'une ère en français, il a été traduit par Cécile Arnaud pour les Éditions de La Table Ronde en 2022.

Publiés à partir de 2020 en France, les tomes de La saga des Cazalet ont rencontré leur public : Étés anglais, le premier, s'est ainsi écoulé à plus de 360.000 exemplaires, grand format et poche confondus. Pour les cinq tomes, en grand format, les ventes atteignent 461.000 exemplaires (chiffres Edistat).

« Le monde que Jane a observé et décrit ne s'est pas arrêté après ses observations. Les personnages sont toujours en vie, et les mouvements de la société se poursuivent. Et, comme beaucoup d'autres, je veux en savoir plus », s'est pour sa part enthousiasmé Louisa Young.

Pour l'instant, l'éventuelle date de parution française n'est pas connue.

Photographie : couverture du tome 1 de La saga des Cazalet, publié en France par les éditions de La Table Ronde dans une traduction d'Anouk Neuhoff

