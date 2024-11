Hachette acquiert Union Square & Co Publishing auprès de Barnes & Noble

Acquis en 2003 par Barnes & Noble, l'éditeur comprend les maisons d'édition pour adultes tels que Union Square & Co, Puzzlewright Press, Sterling Ethos, et SparkNotes, ainsi que les filiales pour enfants Union Square Kids et Boxer Books, en plus des éditeurs de cadeaux et de papeterie Knock Knock et Em & Friends.

Depuis 2021, Emily Meehan est à la tête de Sterling et a dirigé la transformation en Union Square & Co en janvier 2022, un changement inspiré par le siège de la société situé à Union Square Park, New York.

Meehan continuera d'exercer ses fonctions après la vente, sous la direction de Ben Sevier, président et éditeur du Grand Central Publishing Group, une division de Hachette Book Group, nous apprend The Bookseller. L'ensemble du personnel de Sterling Publishing, ainsi que les actifs de publication et les marques, seront intégrés à Hachette Book Group.

James Daunt, PDG de Barnes & Noble, a déclaré dans un communiqué : « Union Square a été un succès formidable sous la direction d'Emily. Elle et son équipe ont non seulement transformé l'édition de la maison, mais ont également dépassé les infrastructures d'un libraire. Avec Hachette, Union Square bénéficiera des ressources d'un grand éditeur. Nous sommes impatients de maintenir une relation étroite avec Union Square et de continuer à célébrer son succès. »

De son côté, David Shelley, PDG de Hachette Book Group, a partagé : « Je suis extrêmement heureux d'accueillir Sterling Publishing Co Inc et Union Square & Co au sein de Hachette. Lorsque nous réalisons une acquisition, notre objectif est de s'assurer que nous pouvons apprendre beaucoup de l'entreprise et lui apporter de la valeur, en particulier dans notre capacité à toucher un public international. »

Et de conclure : « Ces deux objectifs sont pleinement atteints dans ce cas. Union Square est une maison d'édition particulièrement innovante et dynamique qui a connu une croissance importante ces dernières années. J'ai hâte de contribuer à promouvoir le travail de leurs auteurs à un public encore plus large à travers le monde. »

Hachette Book Group, une division de Hachette Livre, a été formée suite à l'acquisition du Time Warner Book Group par Hachette, propriété alors de Lagardère, en 2006. Dans cette restructuration, HBG a été créé pour cibler le marché nord-américain. Il comprend plus de 40 maisons spécialisées dans différents secteurs comme Little, Brown and Company ou Perseus Books.

Basé à New York avec des bureaux répartis aux États-Unis, HBG fait partie de Hachette Livre, troisième plus grand éditeur mondial, intégré à Lagardère, propriété de Vivendi.

