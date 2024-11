Trump de retour à la Maison-Blanche, mais aussi au tribunal

Au cours de son premier mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump s'est lancé dans plusieurs batailles judiciaires destinées à annuler la parution d'ouvrages à son sujet. En 2018, il s'était ainsi attaqué au livre Le Feu et la Fureur de Michael Wolff (traduit en France par Valérie Le Plouhinec, Nikki Copper, Isabelle Chelley et Michel Faure, chez Robert Laffont), en adressant un courrier menaçant à son éditeur, Henry Holt.

Le début d'une longue série : le magnat de l'immobilier et de la télé-réalité avait ensuite visé la maison Simon & Schuster, pour un livre d'entretiens qu'il avait mené avec Bob Woodward, mais aussi un titre consacré à la gestion financière de son empire (People vs. Donald Trump : An Inside Account, de Mark Pomerantz) ou encore un livre centré sur Melania Trump, écrit par Stephanie Winston Wolkoff.

Ces différentes procédures n'ont souvent d'autre objet que l'intimidation, par la promesse d'importants dédommagements financiers. Elles s'inscrivent aussi dans une stratégie déjà largement éprouvée par Donald Trump et ses proches : rapidement contre-attaquer, lorsque l'on se trouve mis en difficulté...

Les plaintes de ce type ne datent pas d'hier, pour le milliardaire. En 2005, par exemple, il avait attaqué l'auteur Timothy L. O'Brien pour le contenu de l'ouvrage TrumpNation : The Art of Being The Donald (Grand Central Publishing), en lui réclamant 6 milliards $ de dommages et intérêts. Classée sans suite en appel en 2011, la plainte avait malgré tout satisfait le milliardaire, qui assurait qu'il avait « dépensé un peu d'argent en frais de justice, mais qu'eux [l'auteur et l'éditeur] en avaient lâché bien plus. Je l'ai fait pour lui pourrir la vie, et ça m'a fait plaisir. »

Défendre ses intérêts

Quelques jours avant l'élection présidentielle du 5 novembre 2024, remportée par Donald Trump, ce dernier a fait parvenir, par l'intermédiaire de ses avocats, un courrier au New York Times et au groupe éditorial Penguin Random House.

La lettre évoque une procédure judiciaire contre quatre journalistes, dont Susanne Craig et Russ Buettner, coauteurs du livre Lucky Loser : How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success, publié le 17 septembre dernier par Penguin Press, filiale de PRH. Dans l'ouvrage, les deux journalistes du Times enquêtent sur la manière dont Trump a mené ses affaires, détricotant le récit du self-made-man et de l'homme d'affaires habile déroulé par le candidat à la présidentielle.

Deux autres articles publiés par le New York Times en octobre sont pointés par la missive, qui estime que le quotidien est « un porte-voix très puissant du parti démocrate ». Le Times aurait répondu au courrier dès le 31 octobre, en renvoyant Edward Andrew Paltzik, l'avocat de Trump, vers Penguin Random House pour les griefs contre le livre, précise le Columbia Journalism Review.

Pour l'instant, Penguin Random House n'a pas donné suite aux demandes de commentaires, attendant vraisemblablement de voir si la plainte se concrétise... Mais le courrier d'intimidation laisse craindre une nouvelle vague de procédures à l'encontre des critiques du 47e président.

Échapper à d'autres procès

Si Donald Trump ouvre des procédures, d'autres voient leur existence menacée. Rappelons que le 47e président était accusé de « complot contre les États-Unis », après la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021, mais aussi visé par 40 chefs d'accusation pour avoir emporté et dissimulé des documents liés à son mandat présidentiel, dont certains classés secret défense.

Donald Trump avait été épinglé par les Archives nationales américaines à sa sortie de la Maison-Blanche, accusé d'avoir emporté avec lui des documents, dont certains classés confidentiels, relatifs à son mandat. Après plusieurs tentatives pour en récupérer l'intégralité, l'institution américaine avait fini par se tourner vers la justice, devant l'absence de coopération.

En août 2022, des agents du FBI débarquaient donc dans la résidence de Trump, en Floride, pour y effectuer des saisies. Plus de 11.000 pièces avaient été récupérées, triées et devaient être citées à l'occasion de ce procès risqué pour l'homme d'affaires, qui devenait par la même occasion le premier ex-président américain convoqué devant un tribunal fédéral.

« J'ai pris des documents. J'en ai le droit », affirmait Donald Trump pour sa défense, en mai 2023. « Quand nous avons quitté Washington, nous avions ces caisses alignées sur le trottoir, devant tout le monde. Les gens prenaient des photos. Tout le monde savait que nous prenions ces caisses. » Les Archives nationales américaines n'avaient pas vraiment apprécié ce traitement débonnaire.

Avec l'élection de Trump comme président des États-Unis, l'immunité dont il bénéficiera devrait lui permettre d'échapper aux procès. Dans le cas des documents classifiés, Trump avait déjà obtenu une victoire en juillet dernier, avec l'annulation de la procédure, mais le ministère de la Justice indiquait alors qu'il comptait faire appel de la décision.

Le procureur spécial Jack Smith, à l'origine des chefs d'accusation contre Trump, a réclamé un délai supplémentaire à la cour, afin de prendre en compte les « circonstances inédites » imposées par l'élection de Trump, jusqu'au 2 décembre prochain, d'après l'Associated Pres. Selon les observateurs, le ministère pourrait purement et simplement abandonner la plainte...

