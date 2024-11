Marc Filipson quitte Filigranes avec ce conseil : “LISEZ, nom de Dieu !

Bruxelles, Ixelles et Knokke, trois villes et trois Filigranes, qui auront trouvé un repreneur, alors qu’en septembre dernier, le fondateur lançait un grand appel : « Bruxelles a besoin de Filigranes, et Filigranes a besoin de vous. » Ce 27 novembre, précise-t-il à ActuaLitté, « nous serons fixés, en théorie, sur le nom du repreneur ».

Mais il y en aura bien un, assure-t-il dans un texte qu’il adresse à la rédaction. De fait, indique L'Echo, ils sont deux à s'être présentés pour la reprise de cette enseigne historique en Belgique francophone.

Chers amis de Filigranes,

L’avenir de Filigranes est assuré et me voilà tranquillisé. Chaque candidat repreneur a ses qualités, et, quel que soit l’heureux élu, avec l’aide des équipes Filigranes, je suis certain qu’il prendra un plaisir immense à pérenniser votre librairie préférée.

En 40 ans, j’ai vu défiler des familles dont certains enfants viennent déjà avec leurs propres petits-enfants. Demain, l’aventure se poursuivra dans un Filigranes réinventé.

Filigranes va déménager, s’améliorer et rendre encore plus agréables et passionnantes vos promenades dominicales.

Des milliers d’auteurs, artistes, illustrateurs, acteurs ou conteurs ont défilé au cours des dernières décennies, et nul doute qu’ils seront tout aussi nombreux à venir animer ce lieu incontournable de la culture bruxelloise.

En revanche, moi, je ne serai plus de l’aventure. Je pars ému, le cœur gros, mais rempli de merveilleuses rencontres et de mes plus beaux souvenirs.

Je suis aussi réconforté de croiser ces derniers jours des parents et leurs enfants rassurés, arborant un grand sourire à l’idée que Filigranes les accueillera encore longtemps dans ce lieu de vie et de culture qui m’a été aussi cher qu’à vous.

Clients, équipes, auteurs, éditeurs et autres amis de Filigranes, je vous remercie tous de m’avoir offert plus de 40 ans de passion.

Longue vie à Filigranes… et LISEZ, nom de Dieu !

Crédits photo : Librairie Filigranes à Bruxelles - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

