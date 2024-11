Quand Patricia devint Aïcha

La disparition d’une femme transformée

Ce n’est pas l’histoire d’une radicalisation, mais plutôt l’histoire d’une radicalité qui empêche, qui éloigne. Sayeb, l’homme qu’elle rencontre et épouse, est l’archétype d’un islam qui cimente, par sa vision singulière, le mur du communautarisme.

Comment Patricia, cultivée, militante, connue pour son indépendance, est devenue Aïcha, comment une telle personnalité a pu être convaincue par une soumission non pas spirituelle, mais bien humaine ? Car oui, c’est à son mari qu’elle soumet tout son être, c’est son mari qui l’instruit des choses de la religion.

Acceptant de se délester de sa liberté, elle choisit un enfermement qui va creuser entre elle et les siens un fossé, devenant non seulement une absente, mais aussi une inconnue.

Une quête infinie

Sylvia Aguilar Zéleny se livre à une quête et même à une enquête archéologique dont le site des fouilles est la famille.

Toute sa quête est fixée sur l’absente et les remous de cette absence sur son environnement. La polyphonie permet l’élargissement dans la recherche de l’origine de cet éloignement imposé par Patricia et subit par la famille. Écartement, que le lecteur ressent même comme un écartèlement, c’est-à-dire une véritable torture émotionnelle. La blessure est profonde, son long questionnement est chronophage jusqu’à devenir un enfermement.

Il l’est tellement que Sylvia passe à côté de sa propre vie. Elle recherchant la disparue, en voulant expliquer ce départ, cette mue, ces silences, en réalité c’est sur sa propre personne qu’elle enquête. À tel point qu’une certaine confusion s’installe. L’absence est le personnage principal et il partage le roman avec Sylvia ; celle-ci se cherche, s’interroge. Le vide doit être comblé. Sylvia s’y love pour donner sa version des faits et recueillir celle des gens qui évoquent la disparue.

Violence de l’absence et violences faites au corps

Comment, en quelque temps, une femme peut-elle troquer sa liberté et ses engagements contre une existence d’ombre, qui va jusqu’à l’abandon de la lumière et les liens familiaux ? La disparue est aussi une cloîtrée. Le livre explore cette question et déploie toute l’incompréhension de la mère, du père, des frères et de la sœur... la petite sœur. La figure du père qui tait sa douleur et se résigne jusqu’à ne pas reconnaître la voix de sa fille au téléphone.

Puis vient le temps de l’offense et des coups, le temps d’une vie carcérale. Toutes les modalités de la sectorisation sont là. Tout cela soulève l’incompréhension et c’est sans nul doute ce qui est le plus difficile dans un monde traversé par le repli des communautés, les violences faites au nom d’un Dieu vengeur. Derrière ces actes se rangent des hommes dénués de l’intelligence même d’appréhender le monde sous l’angle de ces nuances qui font de l’humanité une mosaïque et reflètent sa complexité.

Sayeb est-il trop « homme », trop « musulman » trop « turc », trop « gâté » ? Est-il tout cela à la fois ? Ou simplement, est-il ignorant du fruit de l’ignorance ? Ce qui scelle quasi définitivement son sort, celui de Patricia et celui de ses coreligionnaires.

Je veux me convaincre que ce beau et bouleversant roman est plus qu’un énième raccourci contre l’islam, un raccourci travesti sous une simple histoire de famille avec sa tragédie. Jamais l’autrice ne tombe dans le ton diffamatoire et elle reste loin de tout manichéisme. Nous entendons plutôt sa douleur.

Le livre d’Aïcha, titre qui rappelle les titres venus de la Bible (Le livre de Job, Le livre de Josué...). C’est aussi, en quelque sorte, un livre testament.

