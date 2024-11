H.P. Lovecraft dans la Pléiade : l'Horreur canonisée

Depuis les premières traductions initiées par Jacques Bergier dès les années 30, en passant par Les Cahiers de l'Herne qui lui consacrait un numéro en 1969, et plus tard l'inconnu Michel Houellebecq qui lui dédiait l'un de ses premiers ouvrages, jusqu'à la reconnaissance académique contemporaine, H.P. Lovecraft s'est imposé comme une figure majeure du fantastique. Et malgré tout, l'ermite de Providence ne peut se défaire de ce statut d'Ovni, de marginal.

L'œuvre de cet énergumène de Lovecraft, complexe et stylistiquement riche, puise dans le XVIIIe siècle anglais et la littérature de la fin de siècle, évoluant progressivement vers une expression unique, où l'abondance lexicale rencontre la précision d'une langue façonnée par une vision du monde unique.

H.P. Lovecraft, et son approche clinique, anti-impressionniste, dépeint des créatures élevées au-dessus de l'humanité. Dans des récits, il multiplie les procédés de narration pour asseoir l’objectivité - articles de journaux, rapports de police, et comptes rendus de sociétés scientifiques. Il n'y a que de l'autre. Absence de sexe et d'argent aussi, comme s'ils n'existaient pas, et une quasi-absence de personnages féminins. Un anti-érotisme. Dans un mélange d'émerveillement et de peur, il exclut délibérément certaines dimensions de l'existence pour mieux explorer les abîmes de l'inconnu et de l'indicible.

Cette édition de la Pléiade, dirigée par Philippe Jaworski, s'appuie sur les recherches les plus récentes autour de l'auteur, et offre une nouvelle lumière sur certains des textes, parfois rebaptisés pour refléter plus fidèlement leur substance.

Ce volume rassemble vingt-neuf récits, chacun bénéficiant d'une nouvelle traduction : des premiers comme La Tombe et Dagon, ou des œuvres majeures telles que L’Image dans la maison ou L'Appel de Cthulhu. Chacun de ces titres, comme Le Cas de Charles Dexter Ward, La Couleur d’outre-ciel ou encore Dans les montagnes du délire, explore des aspects terrifiants et mystérieux de l'existence humaine, confrontée à des forces anciennes et inconnues. des oeuvres comme L'Ombre d’outre-temps ou La Chose sur le seuil poussent au bout cette exploration des limites de la réalité et de la folie....

Dans H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie, Michel Houellebecq écrivait en 1991 : « Le XXe siècle restera peut-être comme un âge d’or de la littérature épique et fantastique, une fois que se seront dissipées les brumes morbides des avant-gardes molles. Il a déjà permis l’émergence de Howard, Lovecraft et Tolkien. Trois univers radicalement différents. Trois piliers d’une littérature du rêve, aussi méprisée de la critique qu’elle est plébiscitée par le public. » Tolkien est entré dans la Pléiade en 2018, Lovecraft en 2024, il ne manque plus que le père de Conan...

Par Hocine Bouhadjera

