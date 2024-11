Paris des jours et des nuits

La déambulation est l'art des lunatiques. Baudelaire est le premier qui su transformer, au travers de la foule, des becs de gaz et des lanternes à huile, Paris en miroir de son être plein de tristesse. Patrick Modiano est de cette sorte. Dès l'adolescence, il a exploré l'atmosphère et les recoins sensibles des époques évanouies de la ville. Paris a pris vie, à force d'avoir pensé à elle : ses rues, ses quartiers, ses bâtiments...

De son premier roman, La Place de l’Étoile (1968), à La Danseuse (2023), l'écrivain navigue entre réalité vécue, remémorée et transformée, et le domaine du rêve, du tangible à l'impalpable. Pas là pour restituer une époque, mais seulement nous faire croire que son Paris est celui de tout le monde. Patrick Modiano, c'est une prose épurée, et des quêtes douces-amères, la quête d'un temps suspendu.

La collection Quarto de Gallimard, qui s'est ouvert aux voix contemporaines avec Christian Bobin, réunit neuf romans du maître, de De braves garçons, publié en 1982 - histoire de délaissées de la bourgeoisie -, à Encre sympathique de 2019, où le personnage rouvre un dossier vieux de 30 ans, avec au départ seulement une adresse – 13, rue Vaugelas dans le 15e arrondissement...

Il m'avait expliqué qu'il avait reçu quelques semaines auparavant la visite d'un « client» dont le nom figurait en tête de la fiche : Brainos, 194, avenue Victor-Hugo. Celui-ci lui avait demandé d'enquêter sur la disparition de Noëlle Lefebvre. Et moi, dès que je m'étais retrouvé au guichet de la poste restante, j'avais espéré qu'une lettre ou un télégramme adressé à cette Noëlle Lefebvre nous aurait mis sur sa piste. À la terrasse du café, et à mesure que le temps passait, l'espoir m'avait repris. J'étais presque sûr qu'elle allait apparaître d'un instant à l'autre. - Encre sympathique

Le tout agrémenté d'un inédit, Brassaï de la nuit, dialogue entre texte et image, à partir du travail du Hongrois naturalisé Français ; et de photographies en ouverture du volume. Une cartographie personnelle des espaces parisiens, tissée de souvenirs, toujours, de 1953 à 1972.