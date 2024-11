Le Seuil suspend la vente de documents inédits de Lévi-Strauss

Lors d'un séjour ethnographique au Brésil en 1935-1936, Claude Lévi-Strauss est fasciné par les peintures corporelles des Indiens kadiwéu, y décelant un « style » structuré par un véritable « système ». Bien des années plus tard, Monique Lévi-Strauss découvre une pochette contenant plus d'une trentaine de dessins originaux, offerts à l'anthropologue par des femmes caduveo (orthographe occidentalisée de l'époque).

Des documents inédits

Cette archive privée, restée jusqu'alors inédite, s'inscrit dans une démarche d'anthropologie sociale et structurale, exprimant une vision particulière de la société et du monde. Ces documents, publiés pour la première fois dans cet ouvrage, sont accompagnés des chapitres correspondants de Tristes Tropiques.

Les femmes Caduveo, qui peignent habituellement directement sur les visages et les corps, ont reproduit ces motifs et dessins sur papier pour les offrir à Claude Lévi-Strauss en remerciement de ses dons de papier, crayons et perles quand il s’est rendu au Brésil. Ce document entre dans une forme d’anthropologie sociale et structurale, ces peintures corporelles sont l’expression d’une vision de la société comme du monde. Mais leur archive est ici un document privé et inédit.

Le volume propose la reproduction de ces dessins, en couleur, en regard des deux chapitres de Tristes tropiques où Claude Lévi-Strauss en explicite la fonction : mélange de symétrie (des figures géométriques) et d’asymétrie (des courbes), ils figurent par extension la complexité de la société Caduveo à la fois égalitaire et hiérarchisée.

« Gardienne de ces documents, j’ai pensé qu’il serait sage de les publier pour les rendre accessibles aux chercheurs. Maurice Olender, à qui j’en parlais, m’approuva », explique Monique Levi-Strauss dans un texte accompagnant l'ouvrage.

Et d'ajouter : « Les Éditions du Seuil et Lydia Flem font de leur mieux pour mener à leur terme les projets de Maurice Olender, dont nous déplorons la soudaine disparition. J’espère que la publication de ces documents aidera les anthropologues à comprendre les décors faciaux des femmes caduveo. »

À la publication suspendue

En effet, l’historien franco-belge était devenu éditeur dans au Seuil, en supervisant la revue Le Genre humain, ainsi que la collection La Librairie du XXIe siècle, qu’il fonde en 1989 — elle avait démarré comme celle du du XXe siècle, bien entendu. Décédé en octobre 2022, son poste de responsable fut repris par Christine Marcandier, docteur en littérature française et à la tête de cette collection depuis septembre 2023.

Le tout avec une préface de Michel Pastoureau, historien et petit-cousin de Claude Lévi-Strauss : il y aborde ces documents selon ce qu’il nomme un « exercice expérimental » : commenter ces dessins en spécialiste de l’héraldique européenne pour interroger leur proximité avec les blasons, mais aussi travailler sur le paradoxe de dessins animés par le mouvement de corps ici fixés sur papier.

La parution de Peintures caduveo - Suppléments à "Tristes Tropiques" était prévue ce 15 novembre, elle n'aura finalement pas lieu, apprend ActuaLitté : le titre est tout bonnement retiré de la vente, ainsi que l'ont appris les librairies de l'Hexagone, sans plus d'explications.

Dans un message adressé aux responsables des points de vente, Media Diffusion demande que les exemplaires commandés et reçus ne soient donc pas commercialisés. « Nous avons reçu cette demande la veille de la mise en vente », nous assure un libraire. Et le distributeur de réclamer le retour de l’intégralité du stock, sans autre forme de procès, rapatriés aux frais de l’éditeur.

Quelques détails à régler

Contactée par ActuaLitté, la responsable de la collection nous précise que la parution a été suspendue du fait que « le dialogue avec les représentants du peuple kaduwéu dont les dessins sont reproduits dans le volume étant toujours en cours ». De fait, une question de droit sur les photos resterait à clarifier, nous précise le groupe Media Participations, propriétaire du Seuil.

Un contrat était bien passé entre Maurice Olender et Monique Levi-Strauss, mais les échanges avec les représentants n’étaient pas finalisés. L’ouvrage fut donc dévoilé à la prese, avec le programme de novembre, mais avec un peu trop d’optimisme : « Lorsque nous avons annoncé le livre, le dialogue n'était pas achevé mais nous pensions qu'il aboutirait plus rapidement. Cela n'a pas été le cas », conclut Christine Marcandier.

