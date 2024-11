Dans Chien perdu et autres chiens trouvés, Alain Veinstein, à travers le narrateur Samuel, explore la profonde relation entre l’homme et son chien, symbolisée par la disparition de Litote, la chienne de Samuel.

Cette perte bouleverse le narrateur, qui, loin de n’être qu’une affection passagère, représente pour lui un soutien émotionnel fondamental. À travers sa quête de la retrouver, Samuel se confronte à l’absence et à la souffrance, ayant photographié de nombreux chiens, sorte de marotte curieuse, il a beau faire défiler sous ses yeux tous ses clichés, Litote, elle, n’y figure pas.

Cette absence de la chienne devient une métaphore de la mémoire perdue, de l’impossibilité de saisir ce qui nous est le plus cher. En même temps, l’histoire de Samuel reflète une critique des relations humaines.

À travers cette réflexion, Veinstein interroge la solitude, l’incompréhension et les préjugés sociaux, tout en offrant une méditation sensible sur la manière dont l’animal devient le témoin des failles de l’humain.

Alain-Samuel, Samuel-Alain, fiction ou non, les chiens eux sont bien réels, l’amour que certains leur porte aussi et la cruauté de certains autres hélas également.

Que vous soyez plus chiens, plus chats, ou autres, cette réflexion sur nos liens avec les animaux, et accessoirement nos semblables, ne vous laissera pas de marbre !