Abnousse Shalmani reçoit le Prix Gisèle Halimi 2024

L’Association des Avocats Franco-Tunisiens, fondée par Maître Samia Maktouf, a instauré en 2023 le Prix Littéraire Gisèle Halimi, qui entend rendre hommage à l'avocate et militante féministe, connue entre autre pour son combat en faveur de l'avortement.

Téhéran, 1956. Lors d'une lecture de ses poèmes, Forough Farrokhzad, vingt ans, égérie des milieux littéraires iraniens, rencontre un jeune homme qui va bouleverser sa vie. Pour elle, Cyrus traduit en persan les oeuvres de Pierre Louÿs, décrit le poète et son grand amour, Marie de Régnier. Bridée par un mari sans fantaisie, sa famille et les moeurs de son pays, Forough entrevoit l'existence de ses rêves. Gracieuse, intelligente, perverse, Marie est une des reines de la Belle Epoque. Admirée du Tout-Paris artistique pour ses écrits, elle collectionne amants et maîtresses. Avec Louÿs, son mari Henri de Régnier, ses amis Claude Debussy, Marcel Proust, Léon Blum, Liane de Pougy ou encore Natalie Clifford Barney, elle poursuit sa quête de liberté et de gloire littéraire. Dans ce roman intense, au rythme effréné, Abnousse Shalmani met en regard les vies extraordinaires de ces deux femmes écrivains qui firent le choix absolu de la passion, amoureuse, poétique ou sensuelle, au risque de s'y consumer... - Le résumé de l'éditeur pour J'ai péché, péché dans le plaisir

Pour son roman J'ai péché, péché dans le plaisir, Abnousse Shalmani a déjà reçu cette année le Prix Simone Veil et Femmes de Lettres.

Le jury du Prix Gisèle Halimi réunit Samia Maktouf (avocate aux Barreaux de Paris et de Tunisie, Présidente du Prix et de l’Association des Avocats Franco-Tunisiens), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Razika Adnani (écrivaine, philosophe), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice-bâtonnière), Elie Chouraqui (cinéaste), Christian Charrière-Bournazel (avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats), Annick Cojean (journaliste au Monde), Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux), Nadia Hai (ancienne députée, ancienne Ministre), Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire »), Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Aurélie Julia (directrice de La Revue des Deux Mondes), Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat), Jean-Yves Le Borgne (avocat, ancien Vice-bâtonnier), Nadia Marouani (conseillère dans les industries créatives), Estelle Meyer (Comédienne, autrice et chanteuse), Christophe Rioux (universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire) et Cécile Tlili (écrivaine).

Lors de sa première édition, le jury du prix a récompensé le premier roman Un simple dîner de Cécile Tlili paru chez Calmann-Lévy.

La prix est accompagné d'une dotation de 3000 €.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Abnousse Shalmani (librairie mollat, CC BY 3.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com