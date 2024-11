La sélection du Prix J’aime le livre d’art 2024  

Célébrant sa septième année, J’aime le livre d’art est soutenue par plus de 400 librairies en France et à l'étranger, situées au cœur des villes, dans les territoires ruraux et les centres commerciaux, toutes partageant une passion commune pour le livre d'art et le beau livre.

Trois moments clés structurent l'année pour J’aime le livre d’art. Le premier est le Prix des libraires, qui récompense un ouvrage sélectionné dans le catalogue associé, dont le lauréat sera annoncé le jeudi 12 décembre.

Entre décembre et fin janvier, les librairies participantes créent des tables et vitrines originales avec les ouvrages sélectionnés et envoient leurs photos.

Un Prix de la plus belle vitrine ou table sera également attribué en février 2025 à deux libraires, l’un à Paris ou en Île-de-France et l’autre en région, sur la base des documents reçus. Chaque gagnant remporte un week-end culturel sur mesure pour deux personnes.

Crédits photo : J’aime le livre d’art

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com