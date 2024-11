Le Prix François Sommer annonce sa sélection 2025

Le futur gagnant prendra la relève de Fanny Wallendorf, récompensée en 2024 pour son œuvre Jusqu’au prodige éditée chez Finitude. Il sera également l'invité d'honneur de la 7ème édition du salon littéraire Lire la nature, organisé par la Fondation François Sommer au musée de la Chasse et de la Nature à Paris, qui se tiendra les 1er et 2 février prochains. Le prix est accompagné d'une dotation de 15.000 euros.

La sélection du Prix François Sommer 2025 :

Pastorales de Violaine Berot, Florence Debove et Jean-Christophe Cavallin, Wildproject

Le jardin des plantes, de Elvire de Brissac, Grasset

Qui a vu le Zèbre ?, de Thibault de Meyer, Les Liens qui Libèrent

Vies sauvages, de Daniel Fohr, Inculte

Rousse, de Denis Infante, Tristram

Dors ton sommeil de brute, de Carole Martinez, Gallimard

Avec Pierre de Ronsard, de Franck Maubert, Mercure de France

Les péripéties d’un primatologue, de Cédric Sueur, Odile Jacob

Le jury du Prix François Sommer est présidé par Xavier Patier, écrivain, et comprend : Sara Buekens, professeur de littérature française et francophone à la Vrije Universiteit Brussel et rédactrice en chef de la Revue critique fixxion française contemporaine ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Sibylle Grimbert, écrivaine et éditrice ; Dorian Jude, responsable de la librairie du Musée de la Chasse et de la Nature ; Léon Mazzella, écrivain ; Eric Neuhoff, journaliste, essayiste et écrivain ; Catherine Pégard, ancienne présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Fanny Wallendorf, écrivaine et lauréate du prix en 2024, et le Master Gouvernance de la transition, écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) représenté par deux de ses étudiants.

La Fondation François Sommer, fondée en 1964, entend jouer un rôle crucial dans la reconnexion de l'Homme avec la Nature, considérée comme un enjeu majeur pour les prochaines décennies. Située à l'intersection des sciences du vivant, de l'art et de la gestion des territoires, la Fondation est financièrement, institutionnellement et intellectuellement indépendante. Elle s'engage depuis plus de soixante ans à favoriser l'émergence de solutions concrètes pour la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Ses activités se déploient autour de cinq axes principaux : utiliser la culture et l'art pour émouvoir, sensibiliser et questionner ; gérer des espaces naturels pour observer, expérimenter et agir ; adopter une démarche scientifique pour comprendre, apprendre et partager à travers la formation et la recherche ; encourager le mécénat pour soutenir l'innovation ; et enfin, organiser des conférences et publier des travaux pour faciliter le dialogue, le partage et la co-construction de connaissances.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com