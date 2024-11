"Trop souvent, sincérité rime avec urgence"

ActuaLitté : Dans sa préface, Manuel Daull cite notamment Huysmans, Lautrémont ou Lewis. Quels seraient tes grands inspirateurs ? De quels poètes passés te sens-tu le plus proche ?

Pierre Andreani : Lautréamont en est un, Manuel a visé juste ! Je me souviens exactement où j’étais la première fois que j’ai ouvert les Chants. Cet enchevêtrement de descriptions broussailleuses et d’une cruauté renversante m’a profondément marqué.

Le statut de l’ouvrage également. Était-ce vraiment de la prose ? Je n’avais jamais rien lu de tel. On pourrait d’ailleurs gloser un siècle sur la définition et les particularités de la poésie, mais j’en trouve autant chez Bernard de Ventadour que chez Osamu Dazai.

"C’était bien mieux avant/Avant les avant-gardes", déclares-tu. Peux-tu nous en dire davantage ? Penses-tu que l’expérimentation littéraire soit allée trop loin ?

Pierre Andreani : Je n’aime pas l’expérimentation stérile qui ne vaut que pour elle-même. Borges parle dans ses Chroniques du besoin très français de faire école, de produire des manifestes. Tout au long de l’histoire de l’art, on a alterné les périodes baroques et classiques, l’une répondant à l’autre.

À l’échelle d’une vie humaine, ces mouvements gigantesques nous recouvrent et on se croit condamnés à les subir. C’est un peu ce qu’illustre la plainte que je pousse dans les deux vers que tu cites. Moins une dépossession que le sentiment d’une impuissance.

Sois franc comme un denier (p. 26). L.F. Céline pensait qu’il fallait mettre sa peau sur la table (cf. derniers entretiens filmés). Penses-tu justement que la poésie actuelle manque de vérité, de sincérité, de tripes ?

Pierre Andreani : Ce n’est pas de tripes dont elle manque, non. De lecteurs peut-être… Sans rire, il ne suffit pas de vouloir « dire sa vérité », encore faut-il parvenir à la faire passer, littérairement. C’est d’ailleurs l’enjeu majeur, le défi de l’écriture. Dans une époque si logorrhéique, on ne devrait pas écrire une ligne sans qu’elle n’ait été pensée et repensée. Maturation avant débouchage.

C’est partout la même règle. Trop souvent, sincérité rime avec urgence. Je ne suis pas du tout un écrivain du premier jet, au contraire, je reviens des centaines de fois sur mes écrits, avec le souci permanent de transcrire avec exactitude ma vérité. C’est un travail éreintant et ingrat.

"Deux mots jetés en l’air/une phrase mystérieuse" (p. 46). Bien des vers paraissent effectivement mystérieux. Assumes-tu un certain parti-pris d’hermétisme, et, si oui, pourquoi ?

Pierre Andreani : Ça fait partie selon moi du charme de la poésie. Rimbaud, par exemple, avec ou sans notes de bas de page, ce n’est pas exactement la même chose. Mais il faut faire attention à ne pas être uniquement autoréférentiel. J’essaie de donner des indices quand je deviens trop hermétique pour que le lecteur puisse raccrocher les wagons. C’est un vrai dilemme. À qui s’adresse-t-on quand on écrit ? À soi seul ? Au monde entier ?

Dans un cas, c’est très égotique, dans l’autre, presque prétentieux. Il n’y a pas vraiment de bonne réponse. Lorsque le livre est imprimé, il fait automatiquement autorité, c’est à prendre ou à laisser. Certaines allusions feront sens pour seulement quelques lecteurs qui comprendront. D’autres resteront sur la touche, d’autres encore y verront ce qu’ils voudront y voir. C’est le jeu.

Certains poèmes semblent essentiellement écrits à partir de jeux sur les mots, avec force assonances et allitérations. Te laisses-tu parfois tout simplement porter par le langage ? Non, sans une certaine dimension ludique ?

Pierre Andreani : Clairement, l’un ne va pas sans l’autre. La langue dans sa complétude, ce sont des sons qui s’adossent au sens, dans une sorte de tango éperdu. Le poète doit capter ce phénomène et le reproduire sur sa page. L’inspiration est une chose étrange et fragile.

Et pour la convoquer, je n’ai pas de méthode privilégiée, je fais feu de tout bois. Ça dépend de ce qui se présente à moi au moment de l’écriture. À chaque vers sa spécificité, si je puis dire, le poète devant son établi comme devant une échelle à gravir dont les barreaux n’apparaîtraient qu’au fur et à mesure de l’ascension.

De fait une forme de drôlerie, d’humour grinçant apparaît parfois. Est-ce délibéré ?

Pierre Andreani : Oui, bien sûr. À rebours de tout ce que je viens de dire, écrire est aussi une fête. Il faut y prendre du plaisir, l’expression est en partie une libération, c’est certain. Poser un regard moqueur sur certains aspects du monde participe de cet élan.

"Mélancolique, ça ne s’apprend pas" (p. 70). Malgré la drôlerie évoquée plus haut, une certaine tristesse affleure bien souvent. L’écriture sauve-t-elle ? Rend-elle heureux ?

Pierre Andreani : Quand on écrit, je crois qu’on essaye de vivre autant que de se bâtir une sépulture. Encore faut-il avoir une épitaphe à graver dessus. Certainement porté par la peur de passer à côté de sa vie, on se met à l’écrire, histoire de combler les vides à venir d’une existence que l’on craint par avance de ne pas assumer complètement.

Je soupçonne un réflexe de ce genre dans le principe de l’écriture. De là à dire qu’elle rend heureux, il y a un pas que je ne franchirai pas. Il peut y avoir une jubilation et ça peut être aussi un fardeau. De la même manière que notre nature psychologique nous offre un camaïeu de sensations ; c’est une expérience totale.

On sent chez toi, également, un certain scepticisme quant à l’époque, la société. Écrire constitue-t-il un acte de révolte ? Que penses-tu de la notion (sartrienne) d’écriture engagée ?

Pierre Andreani : J’aimerais faire de la poésie engagée pour voir un peu ce que ça fait, mais j’en suis incapable. La chose seule que je peux faire, c’est de laisser affleurer parfois, comme tu l’as vu, mon scepticisme, un certain dégoût.

Par ailleurs, je crois que nous sommes tous acteurs de la marche du monde, c’est un machin qui avance de manière anarchique et qui intègre ce que nous lui jetons au visage sans faire de tri : des poèmes, des tweets, un choix vestimentaire. À mon niveau, je participe donc à cette grande construction collective, quelles que soient mes intentions. Mais ça ne dépend pas de moi.

Enfin, tu évoques brièvement l’amour à la fin du recueil. Derrière le pessimisme affiché, te sens-tu parfois lyrique ?

Pierre Andreani : Effectivement, je ne voudrais pas passer pour un cynique (au sens qu’on donne aujourd’hui à ce mot). J’ai l’impression qu’il est devenu interdit de poser un regard pur, sans ironie, sur les choses, que cela constituerait une faute de goût majeure. Peut-être que réside là une nouvelle forme de provocation contre l’air du temps.

Il y a, dans Drames à venir, une fougue qui emporte avec elle le propos, les procédés, les mots d’esprit. C’est ça le lyrisme : l’ardeur, la jeunesse, le premier degré. D’un vers à l’autre, on peut très bien passer d’un ton narquois à des accents fanatiques, pourquoi pas ? Je n’aime pas me limiter d’une manière générale et j’ai eu l’occasion de mettre en œuvre mes principes dans ce recueil.

Crédits image : © Pierre Andreani

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com