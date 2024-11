Le Chevalier, la Dame et le Serpent : un conte arthurien tout en poésie

Pourtant, il faut comprendre ce qui advint précédemment.

Philippe, jeune fils de modestes forestiers, se présente devant le comte Erwan, seigneur de la Comté des Trois Villes, pour lui présenter sa requête : devenir un chevalier errant. Cet homme, aussi farouche que juste, accepte cette demande, à la condition que le jeune chevalier se présente à lui deux fois par an, pour prouver son allégeance.

Philippe, bien qu’ayant grandi dans la pauvreté, prouve rapidement son talent. « … il excellait autant dans les disciplines de l’esprit que dans celles du corps, ce pour quoi les autres jeunes gens, tous de noble condition, mais de moindre talent, le frappaient quand ils le trouvaient seul. »

Les années passent. À travers les contrées et les paysages, sous les intempéries, Philippe connaît les guerres, devient un combattant talentueux et redoutable. Le tranchant de son épée est son meilleur allié. Solitaire, il évolue avec une liberté presque déroutante. Jusqu’à ce tournoi, jusqu’à cette joute. Avec ses gantelets et sa lance, son écuyer à ses côtés, il se prépare.

Confrontée à différents adversaires, la finalité est toujours la même : « Sa lance de frêne désarçonnerait l’autre — qui se serait jeté sur lui avec une égale fureur — et il éprouverait le sentiment, une fois de plus, de briser un miroir ».

Face à la redondance de son statut, il est soudain sauvé par une vision. Une femme, dans les gradins, vêtue de vert. La Dame à la Tresse et ses cheveux de blé, de toute beauté. Dès lors, son esprit est assailli par le visage de cette enchanteresse, au point de ne plus pouvoir penser qu’à elle, jour et nuit, sans aucun répit.

Que faire ? Envoûté, Philippe part à la recherche de la Dame. Une fois qu’il repose les yeux sur elle, sa demande est une promesse intemporelle de fidélité et d’adoration : « Je ne souhaite que vous servir. J’ai juré fidélité et protection à mon seigneur le comte d’Erwac, mais c’est d’une plus haute chevalerie que je rêve, dont vous seule possédez la clé. Adoubez-moi, je vous prie, que je puisse en tout lieu combattre pour vous et en votre nom, et en votre nom réparer les torts de ce monde ».

Un sourire, une épée sur son épaule, et d’un geste à la fois tendre et puissant, le voici devenu un chevalier à part entière. Or, pour être entièrement digne de la femme qui habite son esprit et détient son cœur, Philippe se doit de partir à la recherche de la vérité. Celle qui concerne son passé et sa naissance.

Dans ce court roman, Robin Troman tisse une parenthèse historique et poétique pleine de charme. À la manière d’un conte arthurien, le chevalier qui habite ce récit traverse la vie une quête après l’autre. Face à des monstres, face à des hommes mal intentionnés, il tente de conserver justice et droiture comme unique boussole.

Découpée en chants, cette aventure où magie et nature s’entremêlent continuellement laisse place à des sujets résolument modernes. La courtoisie et le féminisme, notamment, apparaissent grâce à la figure de la Dame, qui s’interroge sur le rôle des femmes, leur place lorsqu’elles ne sont que considérées par le regard masculin.

Entre respect des codes et audace littéraire, Le Chevalier, la Dame et le Serpent se lit idéalement lors d’une soirée d’automne pluvieuse… Effet garanti.

Par Valentine Costantini

