2123 : la Terre est devenue invivable

Dans L’Invention de la mer, elle rassemble et commente deux de ces manuscrits, celui de Gina de Galène, chimère cachalot qui raconte les souffrances de sa lignée, et de Ménippe Zahlé, chimère crabe et ancien prisonnier, qui fait de la lutte en récitant des vers.

Entre roman, conte, essai et poésie, L’Invention de la mer est un texte lui-même hybride qui résonne comme un mythe futuriste avec les enjeux sociétaux actuels.

L’Invention de la mer fait l’objet d’une adaptation pour la scène : à la manière d’une émission littéraire radiophonique, enregistrée en direct, Laure Limongi et Aline Pénitot – artiste électro-acoustique et productrice (LSD, France culture) – interprètent en public L’Invention de la mer avec lectures et capsules sonores.

Les éditions Le Tripode nous en offrent les premières pages en avant-première :

Laure Limongi est née en 1976. Elle a écrit une douzaine d’ouvrages entre fiction, poésie et essai, publiés principalement aux éditions Léo Scheer et Grasset. Dans Ton cœur a la forme d’une île (Grasset, 2021) et On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset, 2019), elle s’interrogeait déjà sur la dialectique entre la terre et la mer.

L’Invention de la mer (2024) est son premier roman publié au Tripode et le fruit d’une double résidence de création : à la Villa Médicis, à Rome, et avec le lycée Mozart au Blanc-Mesnil en lien avec la région Île-de- France et l’association BLOOM, qui lutte contre la destruction de l’océan.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com