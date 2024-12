Lou ! fête ses 20 ans : retour sur le phénomène de Julien Neel

« J’étais un lecteur de Lou ! dès le premier tome », nous confie Nicolas Forsans, l’actuel éditeur de Julien Neel. Rentré dans le suivi de cette série aux côtés de Jean-Claude Camano, l’éditeur historique, à partir du tome 7 publié en 2016, ce n'est que 2 ans plus tard, en 2018, qu’il en reprend officiellement les rênes.

Cette même année, Glénat publie le tome 8, intitulé En route vers de nouvelles aventures, qui conclut la première saison de la série Lou!. À partir de ce volume, l’auteur rompt avec les conventions traditionnelles de la bande dessinée jeunesse franco-belge, caractérisée par un album cartonné de 48 pages pouvant être lu indépendamment des autres tomes. « Le format ne lui convenait plus, il se sentait à l’étroit », explique Nicolas Forsans.

Réinventer les codes de la BD jeunesse

Cet évènement marque le début de la deuxième saison, Lou! Sonata. L’auteur s’oriente désormais vers une bande dessinée similaire au roman graphique, en adoptant des formats plus étendus qui lui permettent d’explorer plus en profondeur la psychologie des personnages.

Cette évolution s’inscrit parfaitement dans sa volonté initiale : depuis ses débuts, Julien Neel s’efforce de réinventer les codes de la BD jeunesse et de se libérer des étiquettes que l’on cherche à lui imposer. Et ça tombe bien puisque, en 2000, lorsque le bédéiste introduit son héroïne sur le marché, le monde de la BD jeunesse souffrait d’un manque d’innovation.

Nicolas Forsans précise : « Depuis Titeuf, le renouveau générationnel amorcé dans les années 90 par Zep, les créations originales se faisaient rares ». Les rayons jeunesse étaient alors dominés par des succès établis tels que Boule & Bill, Spirou, Astérix, Gaston... Des personnages masculins, tous immuables dans le temps, créant un paysage éditorial stable mais peu diversifié.

Lou, lors du tome 1, Journal infime (Glénat)

Lou ! : le reflet des transformations sociétales

C’est ainsi que l’auteur choisit de créer un personnage féminin « pour plaire à sa fille, son premier enfant », confie Nicolas Forsans. Sans le savoir, ce choix s’avère payant, et coïncide avec l’émergence d’une nouvelle dynamique éditoriale : l’apparition d’un jeune lectorat féminin et les débuts de grands succès en littérature jeunesse. Selon Statista, le chiffre d’affaires des ventes de livres jeunesse en France a augmenté de plus de 80 % entre 2000 et 2017, passant de 203,5 millions d’euros à 368,3 millions d’euros.

« Il y avait une appétence nouvelle pour l’univers jeunesse, qui montrait des personnages qu’on ne voyait pas jusque là », relève son éditeur. Et, pour confirmer ses dires, Nicolas Forsans s’appuie sur l’entourage de l’héroïne, à savoir une famille monoparentale. Lou ! grandit seule avec sa mère, à l’image de nombreuses lectrices des années 2000.

Et pour cause, l’Insee pointe un pic de séparations parentales, avec 116.700 divorces en 2000, contre 155.300 en 2005. Et c’est ainsi que, presque sans le vouloir, Lou ! se fait le reflet d’une société en pleine mutation, qui grandit au fil des tomes, et traite de problématiques propres à son âge et à son temps.

“Ces risques ne sont pas compris par tout le monde”

Alors, « bon endroit, bon moment » ? Et bien, pas vraiment. D’après son éditeur, l’engouement s’est maintenu grâce à une féroce volonté de bousculer ses lecteurs, et de constamment laisser planer un doute. « Il décide régulièrement de casser ses codes narratifs », remarque-t-il.

Et l’auteur emprunte toujours une direction contraire aux attentes des lecteurs, notamment lorsqu’il fait brûler la maison d’enfance de Lou, ou qu’il organise la fuite de Richard, alors qu’il attend un enfant. « L’auteur se laisse la liberté d’étonner, même si ces risques ne sont pas compris par tout le monde. Certains lecteurs reviennent à Lou ! après une interruption : les plus âgés expriment leur désir de mieux comprendre la série. »

De fait, Lou ! est « davantage appréciée que d’autres œuvres, car elle crée une certaine agitation, rappelant les turbulences de l’adolescence dans la réalité », analyse l'éditeur, qui a toujours laissé une grande liberté à son auteur.

Lou, lors du tome 7, La cabane (Glénat jeunesse)

Les réserves de Julien Neel sur la série animée

Après deux prix au festival d’Angoulême, un film et des traductions dans le monde entier, il y a toutefois une ombre au tableau : Lou !, la série animée. À ce propos, Julien Neel confiait à ActuaBD « Je ne suis pas très content du résultat. Sur le dessin et sur l’écriture, le dessin animé m’a un petit peu échappé ».

Une déception donc pour l’auteur, qui « avait un droit de regard, ce qui veut dire que j’avais le droit de regarder et de dire, ce n’est pas terrible ». Pour Le Point, il a confié avoir été « en rupture et en colère contre le dessin animé et la façon dont il était écrit – très plan-plan et prévisible », même s’il reconnaît que ce dernier a largement contribué à la popularisation de la série.

À LIRE – À Angoulême, une exposition sur la bande dessinée Lou !

De son côté, si Nicolas Forsans la trouve « loin d’être parfaite », il salue « la force du dessin animé », et confirme les propos de l’auteur : « plusieurs personnes se sont redirigées vers la BD, parce qu’elle raconte plus de choses ». Et c’est ainsi qu’après 20 années de création, la série séduit toujours autant.

Lou, lors du tome 5, Laser Ninja (Glénat)

Plus de 300 Pages d’inédits

« Vingt ans, c’est un cap important : rares sont les séries qui atteignent cet âge », souligne Nicolas Forsans. Et, une fois n'est pas coutume, c’est à l’heureux élu de faire un cadeau à son public. Avec Génération Lou!, Julien Neel et son épouse Carole Neel lèvent le voile sur les coulisses de leur atelier dans un ouvrage papier inédit.

Au total, c’est plus de 300 pages de contenu inédit, avec des histoires jamais révélées au grand public - du personnage de Sidera, au éléments de transitions omis entre les événements se déroulant entre la fin du T7 et le début du T6 qui débutait l’ère des cristaux.

Extrait de Génération Lou!, de Julien Neel et Carole Neel, aux éditions Glénat

En 2025, Lou ! Sonata tome 3

Un album qui intervient entre la publication du tome 2 de Lou ! Sonata, et le 3e et dernier tome de la série, dont la sortie est prévue pour 2025. « Si c’est la fin de cette trilogie, ce n’est pas la fin éditoriale de Lou ! », assure son éditeur.

À LIRE – 7 coups de cœur de libraires à offrir pour Noël

« Nous avons une multitude de projets pour continuer à explorer cet univers : la musique, le dessin animé... », affirme ce dernier. « Julien Neel a envie de repartir sur 20 ans ! » Ainsi, pour son vingtième anniversaire, Lou ! se prépare à entamer un nouveau chapitre, accompagnée de sa famille, de ses amis et surtout de ses lecteurs fidèles.

Et la série célèbre ce cap important avec éclat : depuis la sortie de Génération Lou !, le 13 novembre 2024, 10.167 lecteurs se sont mobilisés, témoignant de son intemporalité.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com