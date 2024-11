Le Grand Prix de la Biographie Politique du Touquet Paris-Plage 2024 est connu

Fondé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, le Grand Prix de la Biographie politique, doté d'une récompense de 10.000 euros financée par Le Touquet-Paris-Plage, est décerné annuellement. Ce prix vise à honorer une biographie politique, qu'elle concerne des figures historiques ou contemporaines, rédigée en français ou traduite en français.

En décernant le prix à Lorraine de Meaux pour son ouvrage sur Germaine Tillion, le jury a tenu à reconnaître l'excellence de son travail historique. L'auteure explore la vie extraordinaire de cette femme qui a marqué le XXe siècle français, depuis ses premières explorations des Aurès dans les années 1920 jusqu'à son engagement dans la Résistance, sa déportation, et son rôle durant la guerre d'Algérie.

L'ouvrage met en lumière le caractère, le courage et l'humanisme de Germaine Tillion, une figure majeure de l'histoire contemporaine, célèbre pour sa perspicacité politique, sa rationalité, et sa défense passionnée de la vérité et de la modération.

Le jury a également apprécié une biographie sur Eisenhower, saluant son écriture fluide et la richesse de son contenu qui révèle les facettes d'un homme d'État et chef de guerre dont l'action fut cruciale pour le XXe siècle et la défense de la démocratie. Une autre œuvre notable est celle de Christian Destremau sur Ibn Saoud, qui éclaire la vie du fondateur de l'Arabie Saoudite, une personnalité ayant façonné les dynamiques actuelles du Moyen-Orient et grand-père de l'actuel Prince héritier Mohammed Ben Salmane.

Le prix sera remis à Lorraine de Meaux par Daniel Fasquelle, maire du Touquet et président d’honneur du jury, lors d'une cérémonie qui comprendra un débat animé par Joseph Macé-Scaron avec la participation des trois finalistes.

Le jury du Grand Prix de la Biographie politique du Touquet Paris-Plage est composé de figures éminentes de divers domaines, présidé par Anne Meaux. Les membres incluent Marie-Louise Antoni, Patricia Barbizet, Nicolas Baverez, Dominique Besnehard, Anna Cabana, Arlette Chabot, Pierre Cornut-Gentille, François Ewald, Anne Lauvergeon, Joseph Macé-Scaron, Muriel Mayette-Holtz, Catherine Nay et Alain-Gérard Slama, tous réunis pour évaluer et récompenser les meilleures œuvres biographiques politiques de l'année.

Le palmarès : 2007 : Jean-Louis Thiériot, Margaret Thatcher, De l’épicerie à la Chambre des Lords (De Fallois) – 2008 : Simon Sebag-Montefiore, Le Jeune Staline (Calmann-Lévy) – 2009 : François Kersaudy, Winston Churchill, Le pouvoir de l’imagination (Tallandier) – 2010 : Michela Fontana Matteo Ricci, 1552-1610, Un jésuite à la cour des Ming (Salvator) – 2011 : Philippe Paquet Madame Chiang Kai-shek Un siècle d’histoire de la Chine (Gallimard) – 2012 : Blaine Harden, Rescapé du camp 14 – (Belfond) – 2013 : Patrice Gueniffey, Bonaparte (Gallimard) – 2014 : Bénédicte Vergez-Chaignon, Pétain – (Perrin) – 2015 : Françoise Coste, Ronald Reagan (Perrin) – 2016 : Franz-Olivier Giesbert, Chirac Une vie (Editions Flammarion) – 2017 : Didier Le Fur, Diane de Poitiers (Perrin) – 2018 : Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme (Perrin) - 2019 : Bertrand Le Gendre, Bourguiba (Fayard) – 2020 Julian Jackson, De Gaulle Une certaine idée de la France (Seuil) – 2021 Maurizio Serra de l’Académie française, Le mystère Mussolini (Perrin) – 2022 Olivier Zunz, Tocqueville L’homme qui comprit la démocratie (Fayard) – 2023 Jean-Luc Barré, De Gaulle Une vie – Tome 1 : L’homme de personne 1890-1944 (Grasset).

Le Salon du livre du Touquet-Paris-Plage, événement majeur de la scène littéraire au nord de Paris, se tiendra du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024 à la Salle des Quatre Saisons. Avec pour invitée d'honneur Annie Degroote, ce salon est un moment clé pour découvrir de jeunes talents et s'informer des nouveautés dans le monde du livre, couvrant des genres variés tels que la littérature, la poésie, les essais, les bandes dessinées, les livres pour jeunes, et le polar.

Le programme inclut des séances de dédicaces, des interviews d’auteurs, des remises de prix tels que le Prix Polar British du Touquet, le Grand Prix de la Biographie politique du Touquet et le Prix des Lycéens Philippe Alexandre, ainsi que des dictées, des expositions et des rencontres-débats.

Crédits photo : Bruno Klein (Perrin)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com