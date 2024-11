En Floride, on censure Marjane Satrapi, Pénélope Bagieu et Mirion Malle

Une année scolaire s'est écoulée, dans l'État de Floride, au sud-est des États-Unis, et les cas de censure se sont encore une fois accumulés. Le ministère de l'Éducation a publié une liste, début novembre, recensant tous les ouvrages retirés des rayonnages des bibliothèques dans les établissements scolaires des différents districts (73 au total, au cours de l'année scolaire 2022-2023).

Ce relevé précis couvre les retraits effectués au cours de l'année scolaire 2023-2024, et fait de la Floride l'un des États les plus censeurs du pays. 700 ouvrages sont concernés, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

De Margaret Atwood à Sally Rooney

La Floride s’inscrit dans une tendance nationale. Plus de 10.000 livres auraient ainsi été visés par une procédure de censure ou de retrait, sur l’ensemble du pays, au cours de l’année 2023-2024, selon l’organisation non gouvernementale PEN America, qui lutte pour la liberté d’expression sur le territoire.

L’American Library Association (ALA), organisation des bibliothèques aux États-Unis, ne recense pour sa part « que » 414 tentatives de censure, pour 1128 titres différents concernés, sur les neuf premiers mois de l’année. La différence des chiffres s’explique par des méthodes variables : l’ALA se limite aux censures « effectives » et couronnées de succès, relayées par les médias ou signalées par les bibliothécaires eux-mêmes.

Parmi les 700 titres retirés des bibliothèques scolaires de Floride, notons la présence, habituelle dans ce type de liste, de Rupi Kaur avec son recueil poétique Lait et Miel (trad. Sabine Rolland, Pocket) et de Margaret Atwood, avec La Servante écarlate, traduit en français par Michèle Albaret-Maatsch chez Robert Laffont (et son adaptation en BD), mais aussi Oryx & Crake.

Du côté des auteurs bien en vue, elle est cependant largement devancée par Stephen King : ses best-sellers sont aussi peu appréciés des censeurs qu’ils sont plébiscités dans les librairies. Il cumule ainsi près de 70 mentions dans la liste du ministère de l’Éducation... Autres habituées des palmarès de la censure, les auteurs Judy Blume, Alice Walker, Lev Grossman, Jodi Picoult, Sarah J. Maas ou encore John Green sont bien présents.

Moins fréquemment visées, Patti Smith, Sally Rooney et Anna Todd font aussi leur apparition dans le relevé du ministère. Enfin, du côté des auteurs francophones, la bande dessinée donne des sueurs froides aux groupuscules conservateurs : Marjane Satrapi, avec Persepolis, mais aussi Mirion Malle, avec La ligue des super féministes (La Ville Brûle) et Pénélope Bagieu, avec Culottées (Gallimard) sont citées.

Des lendemains qui craignent

Parce qu’ils abordent des thèmes particuliers (sexualité, violences racistes ou sexuelles), des événements historiques difficiles ou mettent en scène des personnes LGBTQIA+ ou racisés, des ouvrages deviennent les cibles de censeurs, aux États-Unis. Leur présence est contestée, au prétexte de la protection des plus jeunes, dans les collections des bibliothèques scolaires ou publiques.

Le modus operandi est simple : des adultes, parents d’élèves ou non, pointent des aspects jugés « vulgaires » ou carrément « pornographiques » d’un titre, en se basant sur des extraits, voire un résumé, et tentent de l’écarter des collections de l’établissement. Une procédure que des organisations conservatrices, à l’instar de Moms for Liberty — très active contre le droit à l’avortement et les droits des LGBTQIA+ —, encouragent et promeuvent.

À ce mouvement de la sphère publique s’est associé l’opportunisme politique de personnalités républicaines, incluant un certain nombre de gouverneurs d’État. Ron DeSantis (Floride), Greg Abbott (Texas), Brian Kemp (Géorgie), Spencer Cox (Utah) ou encore Kim Reynolds (Iowa) ont ainsi encouragé ce dénigrement des compétences des bibliothécaires par des lois, qu’ils ont proposées ou soutenues.

La réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis n’annonce rien de bon pour les bibliothèques scolaires ou publiques. Le mouvement de retrait des ouvrages découle en effet de ses propres positionnements politiques : en faisant de la guerre culturelle un projet politique, il a légitimé l’action militante visant à empêcher d’accéder à ou de lire certains ouvrages.

Dans son programme, Trump s’est engagé à poursuivre cette guerre culturelle, en soutenant les établissements qui « enseignent les valeurs fondatrices de l’Amérique et de la civilisation occidentale », ou en valorisant « une culture qui célèbre l’aspect sacré du mariage, l’innocence de l’enfance, le rôle fondamental de la famille et des parents laborieux ».

