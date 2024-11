Bayard 2024 : un bilan stable et des ambitions numériques

Selon le groupe, « ces résultats reflètent la poursuite d’une politique d’investissements et de transformation volontariste engagée afin d’accélérer le développement digital du Groupe, d’adapter ses offres aux nouveaux usages de ses publics et de favoriser les synergies créatives. »

Le Groupe Bayard affiche un chiffre d’affaires consolidé de 336,8 millions d'euros. La marge opérationnelle atteint 7,2 millions d'euros, soit 2,1% du chiffre d’affaires, avec une stabilité dans l'activité presse malgré une baisse des ventes et des coûts de production élevés dus à l'inflation récente, tandis que l'activité d'édition continue de montrer une dynamique positive. Le résultat net du groupe s'établit à 1,1 million d'euros avant les coûts de transformation, mais chute à -4,8 millions d'euros après prise en compte de ces coûts.

En 2023, face à l'inflation et la hausse des coûts, le Groupe Bayard avait maintenu un bilan financier positif avec un chiffre d’affaires de 338 millions €, en léger recul par rapport à 2022. La marge opérationnelle s'élevait à 12,1 millions €, et le résultat net reste positif à 0,1 million €.

Pour l'exercice à venir, le groupe s'engage à poursuivre sa transformation, « afin de répondre aux nouveaux usages de ses publics et élargir l’accessibilité de ses produits et services ».

Et de développer : « Dans un écosystème des médias en tension et un environnement macro-économique incertain, le Groupe poursuit sa politique ambitieuse d’investissements technologiques,

d’innovation et de recherche de nouveaux talents, tout en consolidant ses propositions éditoriales bénéficiant de la confiance et de la fidélité de ses publics. »

Bayard est l’éditeur de publications telles que le quotidien La Croix, l’hebdomadaire Le Pèlerin, et le mensuel Notre Temps, ainsi que de divers titres pour la jeunesse, dont Pomme d'Api, Astrapi et Okapi sous la marque Bayard Jeunesse, et Toboggan, Wapiti et 1jour1actu sous la marque Milan, une filiale basée à Toulouse.

À la base, Bayard est un groupe de presse et d'édition français, fondé en 1870 par la congrégation des Assomptionnistes, qui en reste propriétaire.

Aujourd'hui, le groupe gère un catalogue de 5500 livres à travers ses maisons d’édition, avec plus de 800 nouveautés publiées chaque année. Il est également présent en Allemagne, Belgique, Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Côte d’Ivoire et à Hong Kong.

Bayard s'est converti en entreprise à mission en janvier 2023.

