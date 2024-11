La maison d’édition Nuinui propose une relecture émouvante du célèbre conte Le Vilain Petit Canard à travers une édition pop-up réalisée par Carolina Zanotti, illustrée par Lá Studio et mise en scène par l’ingénieure papier Cécile Breffort. Ce livre fait partie d'une collection destinée à redonner vie aux contes classiques grâce à des animations en trois dimensions et un travail de découpe minutieux.

Les autrices restent fidèles à la trame originale tout en apportant une touche de modernité et d'émotion à travers des illustrations délicates et des effets pop-up. L'idée ici n’est pas simplement de raviver un conte que l’on connaît par cœur, mais de le réinterpréter de manière sensorielle, en jouant sur les contrastes de couleurs et les jeux de lumière pour accentuer le parcours initiatique du personnage.

La véritable prouesse de cet album réside dans l’art du pop-up. Grâce à une ingénierie sophistiquée, chaque page devient un véritable théâtre miniature où les personnages et les décors semblent littéralement sortir du livre pour embarquer le lecteur dans un univers en relief. Les scènes sont conçues pour être interactives, invitant l'enfant à découvrir des éléments cachés, à manipuler les illustrations et à plonger dans une expérience ludique et pédagogique.

Le Vilain Petit Canard ravive la magie du conte d’Andersen tout en rendant hommage à l’art du livre pop-up. La finesse du papier découpé et la qualité des matériaux utilisés en font un objet précieux qui saura résister à l’épreuve du temps, malgré une manipulation souvent enthousiaste des jeunes mains. L’œuvre, parue en septembre 2023, s'adresse à un jeune public mais peut séduire les lecteurs de tous âges par sa beauté visuelle et sa profondeur narrative.

