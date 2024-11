Chemins de fer du Mexique

Malheureusement pour lui, suite à un enchaînement invraisemblable de défaussements hiérarchiques successifs depuis les plus hautes strates de l’entourage direct d’Hitler jusqu’à l’adjudant-chef en charge de la petite gare d’Asti. C’est bien lui qui va être désigné pour donner une suite positive aux exigences exprimées, au cœur de l’Allemagne Nazi, par le führer lui-même : établir une carte détaillée des chemins de fer mexicains.

Il devra mettre en évidence la position d’une mystérieuse ville, Santa Brigida de la Ciènaga, où « les citoyens sont entrés en possession de quelque chose de mauvais […], d’une arme exceptionnelle » qui ne peut qu’avoir une importance militaire capitale pour l’avenir du Reich !

Que cet avenir puisse être mis entre les mains peu expertes de Cesco (si on accepte son affectation à la garde nationale républicaine « ferroviaire ») et assurément sans qu’il ne possède les compétences indispensables ne peut que donner une première idée d’une part des difficultés qui l’attendent, et d’autre part du manque de prise au sérieux par la hiérarchie militaire de cette lubie du chef.

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus l’ordre s’est éloigné de son émetteur, plus son importance a été accrue par ceux qui reportaient sur leurs subalternes les responsabilités d’y trouver une issue positive !

Comme cette carte était supposée être jointe en annexe à « un livre intitulé Poetiche und Malerische Geschichte der Eisenbahnen in Mexico », la seule et unique suggestion de l’adjudant-chef à Cesco a été de rechercher l’ouvrage à la bibliothèque d’Asti.

Ce n’est pas juste une histoire de carte ferroviaire

Cesco s’est donc immédiatement rendu dans ce temple du livre où il a appris de la bouche de Mademoiselle Tilde que l’ouvrage qui lui serait le plus utile n’existait qu’en espagnol, s’intitulait Historia Poetica e Pintoresca de los Ferrocarriles en Mexico, avait été emprunté par un lecteur depuis déjà quelques temps et n’avait pas encore été retourné à la Bibliothèque.

Fort de la mission à lui confiée, de son caractère relevant de la « sécurité nationale » et aussi (et peut-être surtout) de la « sauvegarde du soldat Cesco Magetti [... qui…] se retrouvera dans le pétrin » s’il ne répond pas à l’ordre reçu par lui, Cesco finit par convaincre Mademoiselle Tilde de l’importance des faits.

Celle-ci accepte alors de le conduire à cet emprunteur peu respectueux des consignes de retour des ouvrages prêtés par la Bibliothèque. Voilà donc Cesco, « désir [eux] d’embrasser séance tenante » la jolie et fantasque bibliothécaire, embarqué dans une quête ébouriffante…

Et le lecteur de ce livre avec lui !

Car cette quête est l’occasion, pour Gian Marco Griffi, avec une dextérité remarquable et un sens de la narration aussi fabuleux qu’éclectique, de nous entraîner de par le monde dans une histoire dont l’aboutissement est à mille lieues de ce que j’ai successivement envisagé au fil des pages.

Avec des personnages savoureux, dont Mademoiselle Tilde n’est pas la moindre, qui apparaissent au fil du récit lors de rencontres invraisemblables, notamment aux abords d’un cimetière improbable...

Avec des situations ubuesques qui se succèdent, ou servent de fil rouge comme cette rage de dents de Cesco qui peine à trouver un dentiste susceptible de le soigner quand le régime du Duce a mis en prison ou voué à la fuite tous les praticiens qui auraient pu s’occuper de lui.

Avec un humour acerbe, grinçant, qui accompagne toutes les incursions du récit dans l’ambiance politico-militaire de l’Italie pendant ces années de guerre où leurs alliés allemands ne semblaient faire que très peu de cas et n’accorder qu’une infime confiance aux forces italiennes (alors qu’ils ont quand même rétrocédé cette mission, primordiale et venue directement de leur chef suprême, à des militaires italiens de deuxième rang !...).

Avec des digressions invraisemblables qui finissent pourtant par retomber sur leurs pattes quand on n’y croit définitivement plus. Avec des indications temporelles et géographiques en tête de chaque « chapitre » qui n’ont aucun rapport avec le sujet dont il va être traité et qui amènent le lecteur au bord d’une totale déroute.

Avec des accrochages du récit dans quelques repères historiques, culturels ou autres, comme cette pirouette aux côtés de Tina Modotti (dont j’ai pu admirer une magnifique exposition de photos au Musée du Jeu de Paume au printemps dernier) qui rajoutent un petit côté véridique aux histoires qui sont racontées.

Et un récit qui n’hésite pas à franchir les frontières pour suivre, jusqu’au Mexique notamment, les auteurs de ce livre que Cesco poursuit et qui est réputé contenir toutes les réponses à sa quête !

Car ce n’est pas juste une histoire de carte ferroviaire que Gian Marco Griffi nous fait déguster, ce sont mille histoires plus ou moins fantastiques, plus ou moins proches d’une vérité qu’il décline avec un sens du récit et une verve qui ne laissent jamais son lecteur s’impatienter tout au long des 650 pages du livre.

Une belle découverte dans une très belle traduction de Christophe Mileshi.

Par Mimiche

