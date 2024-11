La dynamique DG Diffusion : arrivée de 13 nouvelles maisons d'édition

Ces partenariats, qui se mettent en place de manière progressive et raisonnée sur plusieurs mois, marquent une étape significative dans la stratégie de développement du groupe, qui mise sur le renforcement de son catalogue et la diversification de son offre éditoriale pour répondre aux évolutions des besoins des éditeurs, des libraires et des lecteurs, comme nous l’explique la dirigeante du groupe, Amélie Maillot.

Une dynamique soutenue dès la rentrée

Depuis septembre dernier, DG Diffusion a signé des contrats de diffusion-distribution avec cinq nouvelles maisons d’édition, venant ainsi enrichir son catalogue autour des thématiques fortes et historiques de société : vie pratique, santé, développement personnel et sciences humaines.

• Éditions Exclusif et Cristal, qui proposent plus de 200 titres touchant divers aspects de la spiritualité et des pratiques de bien-être pour enrichir le cheminement spirituel et personnel des lecteurs.

• Éditions Quantum Way, qui publient en français des auteurs anglo-saxons reconnus pour leur univers et la qualité de leurs ouvrages dans le développement personnel et la psychologie. Des ouvrages appréciés au travers du prisme de la guérison des traumas, de la santé mentale holistique et de la méditation, avec l’envie de diffuser les clés, les outils, les méthodes ou simplement parfois le regard de ces auteurs.

• De tout et du tout, maison d’édition indépendante dont les ouvrages du journaliste, auteur, compositeur et grand voyageur Benoît Cholet ont pour ambition d’expliquer ce qu’est la médecine d’un point de vue chamanique.

• Éditions Midi Trente, qui se consacrent au bien-être de jeunes. Maison québécoise, elle publie des livres éducatifs, pratiques et sympathiques destinés aux enfants, aux adolescents, aux parents et aux professionnels de l’enfance, visant à soutenir le développement harmonieux des 0-20 ans et à promouvoir des approches éducatives bienveillantes.

• Éditions La Vallée Heureuse, maison qui s’attache à faire partager les nombreux savoirs et précieuses connaissances afin d’aider à percer le mystère de l’aventure humaine.

Un mois de novembre qui confirme l'élan

DG Diffusion poursuit sa dynamique avec l’arrivée de trois nouvelles maisons d’édition ce mois-ci, dont les thématiques abordées s’inscrivent directement dans le cœur de métier de la société.

• Éditions Jean Haab, une maison qui tient à transmettre la connaissance de l’auteur éponyme touchant à l’alchimie, la kabbale et l’ésotérisme chrétien.

• Éditions Supraconscience, spécialisées dans les religions ésotériques et les états de conscience modifiés.

• Éditions Drion, qui propose les livres de l’autrice éponyme, ouvrages mêlant l’art, la beauté et le développement personnel pour aider et inspirer chacun à utiliser le maximum de son potentiel.

Une suite prometteuse

Les prochains mois s’annoncent également très prometteurs pour DG Diffusion, avec l’arrivée de nouvelles maisons d’édition sur les trois prochains mois qui confirme la dynamique éditoriale entreprise.

En décembre, ce sera au tour des Éditions Hugo Stern. Fondée en 2018, cette maison d’édition se distingue par ses deux branches complémentaires : une branche littéraire, dédiée à la publication de romans et autres œuvres de fiction, et une branche spécialisée en sciences et médecine.

En janvier, DG Diffusion accueillera les :

• Éditions Satas, maison d’édition belge spécialisée en médecine chinoise, hypnose, thérapies brèves, ostéopathie et nutrition depuis 1980.

• Éditions Plumes de cœur, qui éditent des livres de littérature générale pour tous les publics. Elle met l’accent sur des valeurs humaines et généreuses, avec pour ambition de toucher les cœurs par les mots, d’éveiller les émotions et de nourrir l’âme des lecteurs.

• Éditions Natives, qui éditent des revues qui participent à la curiosité du monde et des mondes de l’esprit pour un mieux-vivre.

Enfin, en février, les Éditions La Grande Vague rejoindront à leur tour le réseau. Elles se consacrent à la publication de romans de fiction, avec une prédilection pour les genres de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction. Elles proposent un catalogue varié d’ouvrages destinés à un large public, avec pour objectif de faire découvrir des univers imaginaires et captivants.

Ces nouveaux partenariats de diffusion-distribution témoignent d’une diversification forte des genres littéraires et des thématiques, permettant à DG Diffusion de répondre à une demande toujours plus variée et exigeante de la part du public.

Accompagnement personnalisé des éditeurs

DG Diffusion poursuit ainsi sa politique d’accompagnement des maisons d’édition indépendantes, avec un objectif clair : offrir un service de diffusion et de distribution sur mesure, répondant aux spécificités de chaque éditeur.

L’entreprise se positionne comme un partenaire stratégique dans la gestion logistique et commerciale des catalogues des éditeurs, en leur offrant un réseau de distribution étendu, des outils performants et une expertise reconnue sur le marché de l’édition.

La dynamique d’intégration de ces nouvelles maisons d’édition dans le portefeuille de DG Diffusion illustre non seulement la volonté du groupe de diversifier son offre, mais également son engagement à soutenir la croissance des éditeurs indépendants.

Avec l’arrivée d’un total de 13 nouvelles maisons d’édition d’ici février 2025, DG Diffusion affirme sa place dans le secteur de la diffusion et de la distribution de livres. Les mois à venir s’annoncent riches en collaborations et en innovations, les éditeurs, les libraires et les lecteurs devraient découvrir une offre encore plus diversifiée et passionnante grâce à cette expansion stratégique.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com