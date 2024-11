Quelques minutes après que le temps s’arrête, Double Bob

Avec le livre de Double Bob (Frémmok) il y a d'abord une expérience matérielle avec l’objet même de cette œuvre : une boîte recouverte d’une matière tactile, composée de sept petits carnets de 48 pages numérotées de « dose 0 » à « dose 6 », une impression glissée entre le feuillet n∞ 2 et n∞ 3 et un dépliant intitulé « Journal de Minute et Agafia ».

L’objet implique immédiatement une manipulation délicate, mesurée, minutieuse. Serrés, les livrets ne s’attrapent pas avec les doigts, mais glissent doucement lorsqu’on penche l’étui et que l’on doit tenir sans trop le compresser pour que naisse le mouvement qui emporte les livrets. Ensuite, la taille réduite des fascicules, qui tiennent dans la paume de la main, engage une proximité, un sentiment d’intimité. De fragilité aussi. Et de la préciosité. Un contact, une connexion s’opère déjà par la manipulation des objets.

Puis vient la lecture, et la découverte d’un langage, poétique, délicat et précieux. Les pages ne sont pas structurées en cases et en bulles, mais sont parcourues d’inscriptions et de dessins. Des phrases comme rédigées sur le fil de la pensée.

Mystérieuses, elliptiques, erratiques, mais puissantes et inspirantes. Évocations de sensations évanescentes, d’émotions fugaces, d’images mentales qui déforment le monde pour en puiser la splendeur, pour en tirer l’éclat, pour trouver de la beauté dans le sordide, dans un quotidien morne et désabusé.

L’écriture, c’est du dessin noué autrement

Ce nouveau langage qui se déploie dans ces pages, il convient de le goûter, de s’y acculturer. De prendre le temps pour savoir s’en délecter. De se laisser pénétrer par ces mots, ces phrases évocatrices et ces dessins suggestifs. De s’imprégner de ce dialogue entre les deux, de cette forme originale, troublante et saisissante.

De percevoir le dessin comme une notation, comme une manière de repenser le monde, moins de le représenter que de le transcender. Et d’exprimer à travers ces traces graphiques son corps et sa maladresse ; précieuses lignes de vie.

Et repenser à Cocteau lorsqu’il écrivait : « L’écriture, c’est du dessin noué autrement, et le dessin, c’est un autre emploi de l’écriture ».

Au-delà des impressions, des sensations procurées par cette lecture, il y a l’histoire. La relation entre les deux personnages se révèle vraiment poignante. Chacun dit le besoin de l’autre et, lorsqu’ils se retrouvent séparés peut-on alors lire : « La présence de ton vide est plus palpable que celle des corps autour de moi ».

Ainsi, bien plus qu’un exercice de style que Double Bob approfondi d’année en année, Quelques minutes après que le temps s’arrête est une merveilleuse histoire d’amour où s’expriment le réconfort de l’autre, le partage d’une sensibilité commune, d’un regard magique sur le monde, même si celui-ci peut parfois se rappeler cruellement aux rêveurs. Tendre, douce, touchante, belle, toute en délicatesse, cette œuvre propose une expérience de lecture troublante, profondément émouvante.

En toute fin de récit, sur la dernière page du dernier livret, est proposée l’écoute d’une bande sonore accompagnant la lecture de l’album, composée par Lurkwarm. À chaque livret correspond une atmosphère acoustique d’une quinzaine de minutes composées de lignes mélodiques accompagnées ponctuellement de bruits enregistrés.

Le travail de Lurkwark est être un beau miroir du livre, reprenant la dualité entre l’aspect duveteux des rêves, d’une conscience propice aux rêves qui s’inscrit pourtant dans le réel. Cette bande-son, si elle n’est pas indispensable à la lecture des livrets, constitue une belle manière de poursuivre l’état de contemplation dans lequel nous plonge la lecture, de faire durer ce regard poétique sur le monde.

