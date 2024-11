L'auteur Jean-Philippe Desbordes jugé pour viol et barbarie

Bernard Manin, philosophe et théoricien politique, est mort le 1er novembre 2024 à l'âge de 73 ans. Professeur respecté et distingué, il a enseigné de part et d'autre de l'Atlantique, et est notamment l'auteur de l'influent Principes du gouvernement représentatif, initialement publié en 1995, et réédité dans la collection poche Champs de Flammarion en 2019.