Comment garantir la liberté de création, face aux censures ?

Les sénatrices Else Joseph (Les Républicains, Ardennes), Sylvie Robert (Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) et Monique de Marco (Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde) se sont lancées, pour la commission de la culture du Sénat, dans une évaluation de cette loi de 2016, de ses réussites comme de ses limites.

Un rapport d’information a été produit sur la législation, avec des suggestions de modifications ou d’ajouts, si cela est pertinent, afin d’en renforcer l’efficacité, conformément aux objectifs fixés à l’origine pour cette loi du 7 juillet 2016.

Des libertés effectives ?

Bien que courts dans leur expression, les deux premiers articles de la loi de 2016 sont historiques. « La création artistique est libre » et « La diffusion de la création artistique est libre » (dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression, cependant) sont deux expressions cruciales, qui introduisent une protection spécifique.

À ce titre, la loi introduit, à l’article 431-1 du code pénal, un délit spécifique en cas d’entrave à l’exercice des libertés de création et de diffusion, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Ainsi, les libertés de création et de diffusion entrent au rang des libertés fondamentales...

Ces affirmations législatives n’ont toutefois pas enrayé un phénomène inquiétant, notent les sénatrices à l’origine du rapport. « [L]es atteintes à la liberté de création et à la liberté de diffusion artistiques sont de plus en plus fréquentes et diverses, quand bien même ces principes sont reconnus et protégés par la loi depuis 2016 », relèvent-elles.

Les entraves à ces libertés seraient ainsi plus nombreuses et plus locales, depuis l’adoption de la loi. « Prenant la forme d’annulations de représentations, de manifestations sur le lieu d’exposition ou de représentation, d’actions d’intimidation parfois violentes, elles sont dirigées contre les artistes, leurs œuvres ou les programmateurs », indiquent-elles. Outre les habituels motifs d’ordre religieux, moral ou politique, des questions d’ordre sociétal viennent aussi s’ajouter à la gamme des justifications pour entraver ces libertés.

Les censeurs seraient également plus hétérogènes : aux côtés des champions que restent l’État ou l’Église, et les mouvements issus des milieux traditionnalistes ou d’extrême droite, des associations ou des groupes divers et variés s’engagent aussi plus franchement dans cette voie. Aujourd’hui, « tout l’échiquier politique » serait ainsi représenté. Bien entendu, les réseaux sociaux, comme moyen de communication mais surtout d’amplification, jouent un rôle important dans cette croissance des tentatives de censure.

Des phénomènes d’autocensure ou de censure préventive se multiplient aussi, surtout dans le domaine du spectacle vivant privé, parfois sous l’impulsion d’élus locaux. Les grands centres urbains seraient moins concernés par cette tendance, à l’inverse des territoires périurbains et ruraux. Des préfets de département se seraient aussi investis dans des opérations de censure, en demandant des informations sur le passé judiciaire d’artistes ou en interdisant des représentations pour des raisons liées à la sécurité ou au risque d’atteinte à l’ordre public.

Faciliter l’action en justice

Les rapporteures se montrent prudentes : cette tendance a une remise en cause des libertés de création et de diffusion reste « peu documentée », et il faut y voir un « climat général ». Néanmoins, celui-ci appelle certaines questions vis-à-vis de l’efficacité de la loi de 2016.

Ainsi le dépôt de plainte permis par cette dernière relève « de l’exception » — les autrices citent le cas d’un spectacle à Nantes, empêché de représentation après une campagne de Civitas, mouvement d’extrême droite. Et pour cause : les conditions de constitution du délit seraient trop exigeantes, puisqu’il est nécessaire « qu’il y ait une concertation et qu’une menace existe », notent-elles. Or, ces conditions cumulatives sont difficiles à démontrer dans la plupart des cas.

Par ailleurs, l’absence de jurisprudence sur l’article 431-1 du code pénal ne faciliterait pas sa bonne considération au tribunal : souvent, le juge continue d’utiliser « l’argument des atteintes à la liberté d’expression et non à la liberté artistique en tant que liberté fondamentale autonome ». La notion de « respect des principes encadrant la liberté d’expression » dans l’article 2 de la loi de 2016 limiterait aussi cette interprétation en faveur de la singularité des œuvres et de leur diffusion.

Enfin, les pouvoirs publics sont invités à sensibiliser les élus et les préfets, à informer et accompagner les professionnels de la création sur leurs droits et devoirs, ou encore à mettre en place des systèmes d’observation et d’alerte dans les territoires, notamment au niveau des Directions régionales des affaires culturelles.

Le rapport suggère aussi la création d’une instance de médiation indépendante, le Défenseur des libertés de création et de diffusion artistiques, sur le modèle du Défenseur des droits.

Le rapport complet est accessible à cette adresse.

