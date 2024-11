Editis : la direction traque les parodies de livres exposées dans les couloirs

L’annonce d’un déménagement du groupe CMI au siège social d’Editis était manifestement le dossier de trop, mais que le président non exécutif, Denis Olivennes, assume totalement. Certes, il avait annoncé que cela n’aurait pas lieu, parce qu’il faudrait pousser les murs du 92 avenue de France. Mais après un tour du propriétaire, aura tous comptes faits changé d’avis.

Poussez pas, y'a de la place en fait

Surtout que le bail des bureaux de CMI France (Elle, Marianne, Télé 7 jours, Version Femina, etc.) arrivera à son terme l’an prochain — et qu’il s’agirait de bureaux appartenant au groupe Bolloré. Dans la logique du projet Editis Media Groupe dévoilé en avril dernier, quelque 350 salariés, sur les 700 de CMI France, partageraient les bureaux du groupe éditorial.

Regrouper les entreprises plutôt que de procéder à des coupes dans les équipes, la méthode Olivennes fait preuve d’une logique humaine à toute épreuve. Mieux : il préfère bousculer un peu plus les salariés d’Editis désormais, que de les chahuter carrément dans trois ans. Si la proximité des équipes doit créer du lien, améliorer les coûts, Denis Olivennes et Catherine Lucet présentaient bien cette solution comme une réduction de bureaux, pour éviter de cibler les employés.

Et quand les salariés parlent de désagrément, on répond qu’il faut en passer par là pour gambader demain vers des horizons qui chantent. D'ailleurs, dans la presse, on est en open space depuis un moment, les arguments furent les mêmes et finalement, tout le monde s'y est accoutumé, non ?

Surtout que Daniel Kretinsky est un actionnaire investi dans le long terme pour Editis, mais qu’il importe de redresser le chiffre d’affaires des deux entreprises : cette perspective de regroupement familial repose donc sur une dynamique active. « Ou la moins mauvaise des solutions », nous glisse-t-on.

Quelques turbulences à prévoir

Or, les désagréments à venir, que la CGT avait dénoncés mi-octobre se rapprochent. Des mois de télétravail en perspective pour aménager les bureaux et ouvrir les espaces largement. « On nous demande de rendre un avis dans deux mois, quand la procédure d’information et de consultation, pour le précédent déménagement, avait pris plus d’un an », nous assurait un représentant syndical.

Concrètement, « plus de bureaux attitrés, plus de cloisons, des casiers pour les salariés, le premier arrivé prend le premier bureau libre, une logique de flex office et d’open space ». Certes une rationalisation des espaces, mais qui ne rassure personne.

La résistance intellectuelle passive

Et la révolte discrète, mais régulière se fait entendre. Ou plutôt voir : « Il y a plein d’affiches que les salariés mettent partout pour protester contre ce déménagement et ses dommages. La direction passe partout pour les arracher et les salariés les remettent », nous explique un salarié, photos transférées à l’appui.

« Au début, les détournements ne se manifestaient que par quelques retouches sur les couvertures. Mais les gens ont été piqués au vif en voyant que la direction s’appliquait à systématiquement les décrocher. »

Conclusion, les règles du jeu de la protestation ont changé et la créativité a grimpé d’un cran. Et si l'on avait encore quelques réserves sur la manière ou quelques doutes quant au message, cette fois, on y est allé allégrement.

Ainsi T’Choupi aussi bien que Les P’tites poules ou Denis la malice voire les Pokemon ont fleuri dans les couloirs, mi-sarcastiques mi-dépités, remplacés aussi rapidement qu’ils disparaissaient. À ce jour, nul ne sait ce que l’on trouvera dans les bureaux au retour de week-end : de guerre lasse, la direction aurait cessé la chasse aux affiches en fin de semaine.

Pousser spontanément vers la sortie ?

Ce n’est d’ailleurs pas tant que les salariés refusent toute forme de flexibilité — l’arrivée du télétravail a conduit à ce que les bureaux soient certains jours assez peu peuplés. « Le problème tient dans la négation du métier — si l’on prend le cas du secteur Scolaire par exemple, où l’on a besoin de documents, de stockage, d’archivage. »

La grogne a dépassé les murs du 92 pour arriver dans la presse : « Certains se demandent même si ce n’est pas exprès pour faire partir “naturellement” des gens. » Nous espérons des précisions de la part d’Editis prochainement.

Mise à jour 18/11 - 8 h 20 :

Le groupe a répondu à ActuaLitté : « Contrairement à ce que vous écrivez ces affiches n’agacent en aucun cas la direction. » Et souligne : « Chez nous la liberté d’expression est sacrée, dès lors qu’elle respecte les personnes et les biens et c’est encore mieux quand elle fait preuve d’humour et de créativité comme dans ce cas. »

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Les salariés n’avaient rien compris : les passages réguliers pour retirer ces affiches n’exprimaient pas un agacement. Il s’agissait d’un appel à une plus grande créativité et d’un encouragement à libérer plus encore leur libre expression et leur humour. Un moyen subtil de motiver les salariés, donc.

La preuve ? Ce matin même, les affiches ont de nouveau disparu.

Reste qu'un best-of doit être distribué aux équipes, comme un samizdat – et peut-être autant par email que sous le manteau. Et le tout porté par le slogan de l'entreprise. ActuaLitté les a dénichés en piratant l'imprimante :

