"Donald Trump ne porte pas l'Europe dans son coeur"

À quoi s’attendre en Europe, suite à la réélection de Trump aux États-Unis ? C’est la question qu’ont explorée Laurent Cohen-Tanugi, avocat international et essayiste en géopolitique, et Pierre Bourgois, maître de conférences en science politique à l’Université catholique d’Angers, sous l’analyse de Florian Louis, rédacteur à la revue Le Grand Continent.

Le vote populaire : un changement clé

Ce dernier a lancé le débat, en partageant ses impressions : « Ce qui m’a frappé, c’est la réaction ambivalente en Europe. Certains craignent une rupture des relations transatlantiques et un retrait du soutien à l’Ukraine, tandis que d’autres y voient une occasion pour l’Europe d’enfin prendre en main sa propre défense. »

Un constat approuvé par Pierre Bourgois. Selon lui, cette polarisation des réactions s’explique par la forte légitimité de la victoire de Trump : le septuagénaire a non seulement remporté la majorité des grands électeurs avec 312 voix contre 226 pour Kamala Harris, mais il a surtout remporté le vote populaire.

« Sa victoire n'a pas vraiment été une surprise. Les sondages alternaient, même si les derniers que j’ai consultés penchaient pour une victoire de Kamala Harris . ce qui est étonnant, c'est son écrasante majorité », détaille-t-il. Il poursuit : « Remporter le vote populaire lui offre une grande légitimité. On a remis le même personnage au pouvoir, avec les mêmes idées, si ce n’est que le monde de 2024 a changé par rapport à 2016 ».

Un deuxième mandat "plus radical"

Sur ce point-là, les opinions de Laurent Cohen-Tanugi divergent. « Je pense que la réélection de Trump est une très mauvaise nouvelle, à la fois pour les États-Unis, la démocratie, et l’Europe. Tout le monde s’accorde à dire que son deuxième mandat sera encore plus radical que le premier », révèle-t-il face au public.

Il détaille : le premier mandat du candidat républicain était « mal préparé, dû à une certaine surprise quant à sa nomination ». Il était alors « entouré de personnes raisonnables, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui ». Une position renforcée par la supériorité numérique républicaine à la Chambre des représentants (218 sièges pour les républicains, contre 212 pour les démocrates). Il en va de même pour le Sénat.

Défendre les intérêts du pays

Mais alors, que craindre en Europe dès janvier 2025 ? « Il faut relativiser », nuance Pierre Bourgois. « Certes, le deuxième mandat de Trump causera des changements majeurs. Mais il ne faut pas oublier que les Américains ont toujours défendu leurs propres intérêts, parfois au détriment de l’Europe, et c’était déjà le cas avant l’arrivée du milliardaire ».

Pour appuyer son propos, il évoque deux exemples marquants : en 2003, malgré l'opposition européenne, George W. Bush a envahi l’Irak, illustrant la capacité des États-Unis à agir unilatéralement. Puis, en 2013, Barack Obama a choisi un accord avec la Russie plutôt qu'une intervention militaire en Syrie, malgré la volonté française. Ces décisions montrent que « les États-Unis, face aux enjeux stratégiques, n’ont pas toujours suivi les Européens, et on défendus leurs intérêts nationaux ».

"Nous sommes des concurrents commerciaux"

« Trump ne porte pas l’Europe dans son cœur. Nous sommes des concurrents commerciaux », lance-t-il. Selon lui, l’Europe peut craindre des conséquences sur le commerce et l’économie : « Il a déjà annoncé une augmentation des droits de douane sur un certain nombre de produits européens, mais également à l’encontre de la Chine, ce qui pourrait avoir un effet boomerang sur l’Europe ».

Cela pourrait donner naissance à ce qu’il qualifie de « guerre commerciale ». Une tentative de fragilisation de l’Europe qui pourrait se poursuivre militairement : « Le soutien financier à l’Ukraine pourrait faiblir, avec la volonté d’imposer une paix favorable à Poutine. Pour l’Europe, cela est préoccupant : une telle paix risquerait d’encourager Moscou à menacer le flanc est de l’OTAN. »

Et l’écologie, dans tout ça ?

Côté écologie, la position du 47ᵉ présidents des États-Unis n’est pas favorable non plus. « Un retrait des États-Unis de l’Accord de Paris et un soutien accru aux industries fossiles comme le gaz et le pétrole risqueraient d’isoler l’Europe. Cela compromettrait nos efforts pour atteindre les objectifs indispensables en matière de climat », analyse-t-il.

Malgré des divergences sur l’impact exact, les intervenants s’accordent sur un point : la réélection de Trump redessine l’ordre géopolitique et représente un défi majeur pour la stabilité de l’Europe. Entre risques économiques, sécuritaires et environnementaux, ce second mandat pourrait bien marquer un tournant pour l’équilibre mondial.

