Édition : le prix de l'indépendance

#EGSF2024 – Ce 15 mars, se tiendra la deuxième édition des États généraux des festivals et salons du livre, qu'organise la Sofia. En introduction, Julien Audemard, chercheur et Maître de conférences en science politique, CEPEL (Centre d’Etudes Politiques Et sociaLes) présentera une synthèse de différents travaux conduits entre février et juin 2023, qui éclairent les mécanismes de ces événements culturels et leurs défis.