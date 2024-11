Atlas des saveurs - 1500 accords créatifs et des recettes inspirantes

#LivreGourmandPerigueux2024 –Dans Atlas des saveurs, le physico-chimiste Raphaël Haumont et le chef étoilé Thierry Marx explorent l'art des associations gustatives en s'appuyant sur les principes du "foodpairing".

Cet ouvrage se distingue par son approche scientifique de la cuisine, proposant une analyse approfondie des profils aromatiques de 80 fruits et légumes couramment utilisés. Pour chaque ingrédient, les auteurs détaillent une roue aromatique, identifiant les notes dominantes et suggérant des combinaisons innovantes avec d'autres aliments.

Ainsi, ils associent le pamplemousse au poireau et au tourteau, ou encore l'avocat au lard fumé et à la pomme verte, offrant ainsi plus de 1 500 accords créatifs.

Au-delà des simples associations, l'ouvrage propose des recettes inspirantes qui illustrent concrètement ces combinaisons. Chaque recette est accompagnée d'explications claires sur les interactions chimiques et sensorielles entre les ingrédients, permettant au lecteur de comprendre les mécanismes sous-jacents aux harmonies de saveurs.

Cette démarche pédagogique vise à encourager les cuisiniers, amateurs comme professionnels, à innover en cuisine en s'appuyant sur une compréhension scientifique des aliments.

L'ouvrage est également enrichi de conseils pratiques pour maîtriser les techniques de base et optimiser les textures et les saveurs des plats. Les auteurs partagent leur expertise pour aider le lecteur à développer sa créativité culinaire tout en respectant les principes fondamentaux de la gastronomie.

Atlas des saveurs s'adresse à un large public, des passionnés de cuisine souhaitant approfondir leurs connaissances aux professionnels cherchant à renouveler leur répertoire culinaire.

La collaboration entre Raphaël Haumont et Thierry Marx, déjà reconnue pour leur travail commun au sein du Centre Français d'Innovation Culinaire, apporte une dimension unique à cet ouvrage, alliant rigueur scientifique et savoir-faire gastronomique.

En somme, cet atlas constitue une ressource précieuse pour quiconque désire explorer de nouvelles perspectives culinaires, en s'appuyant sur une compréhension approfondie des interactions entre les saveurs et les arômes. Il invite à repousser les limites de la créativité en cuisine, tout en offrant des bases solides pour des expérimentations réussies.

