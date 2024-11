#LivreGourmandPerigueux2024 – Quand un chef étoilé pose des réflexions profondes sur notre manière de nous alimenter et de consommer. Avec un clin d'oeil habile, l'ouvrage de Thierry Marx s'articule autour de 40 recettes simples, écologiques et rapides, conçues pour être accessibles à tous.

Il y partage des astuces pour mieux consommer, s'organiser et cuisiner, en insistant sur l'importance de remplir nos placards, réfrigérateurs et congélateurs avec bon sens et équilibre. Il offre également des conseils de conservation et des pratiques antigaspi, visant à réduire le gaspillage alimentaire.

Le chef défend l'idée que mieux manger ne signifie pas dépenser plus. Il souligne que ce qui est bon ne doit pas être forcément plus cher, ce qui n'est pas cher ne doit pas forcément être mauvais et ce qui est cher n'est pas forcément bon. Cette approche vise à démocratiser l'accès à une alimentation saine et équilibrée, tout en respectant l'environnement.

Le livre rouge de Thierry Marx se distingue par son engagement en faveur d'une alimentation plus responsable et consciente. Il invite les lecteurs à repenser leurs habitudes alimentaires, en privilégiant des choix plus durables et respectueux de la planète. Un ouvrage qui résonne particulièrement dans le contexte actuel, où les questions de durabilité et de santé occupent une place centrale dans les préoccupations sociétales.

DOSSIER - Le Festival du Livre Gourmand édition 2024