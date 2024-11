#LivreGourmandPerigueux2024 – C'est raté et alors ? inventorie plus que des conseils pour rattraper, corriger ou sauver une catastrophe qui se profile. Raphaël Haumont, physico-chimiste et maître de conférences à l'université Paris-Sud, propose une approche scientifique pour comprendre et rectifier les échecs culinaires.

L'auteur aborde des situations courantes en cuisine, telles qu'une mayonnaise qui ne prend pas, un risotto trop sec ou une mousse au chocolat trop dense. Il explique les raisons chimiques et physiques de ces ratés et fournit des solutions pratiques pour les corriger. Par exemple, pour une mayonnaise qui ne monte pas, il suggère d'ajouter un jaune d'œuf supplémentaire pour stabiliser l'émulsion.

Au-delà des conseils de rattrapage, Haumont encourage une attitude décomplexée face aux erreurs culinaires, les considérant comme des opportunités d'apprentissage et d'innovation. Il propose également des astuces pour transformer des préparations ratées en de nouvelles recettes, promouvant ainsi une démarche anti-gaspillage.

Par exemple, une mousse au chocolat trop compacte peut être transformée en truffes en y ajoutant de la crème et en la roulant dans du cacao. Et bien d'autres encore.

Voilà un titre qui se distingue par son approche pédagogique, mêlant explications scientifiques accessibles et conseils pratiques, offrant aux lecteurs les clés pour comprendre les mécanismes en jeu en cuisine et développer leur créativité culinaire.

