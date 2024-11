#LivreGourmandPerigueux2024 – Comme à la maison, fut publié en mai 2024 aux éditions Actes Sud, Diane Dupré la Tour livre un récit intime et inspirant, relatant son parcours personnel et la genèse des Petites Cantines, un réseau de restaurants participatifs qu'elle a cofondé en 2016.

Ancienne journaliste, l'auteure traverse une période de bouleversements personnels, marquée par la perte de son compagnon. Cette épreuve la conduit à repenser sa vie et à s'engager dans un projet porteur de sens et de lien social. Elle fonde ainsi Les Petites Cantines, des lieux où chacun peut cuisiner et partager un repas, favorisant la convivialité et l'entraide.

Le livre mêle habilement récit autobiographique et réflexion sociétale, mettant en lumière l'importance des relations humaines et de la solidarité. Diane Dupré la Tour y partage des anecdotes touchantes et des rencontres marquantes, illustrant comment la cuisine et le partage d'un repas peuvent devenir des vecteurs de résilience et de reconstruction.

Comme à la maison est un témoignage poignant qui invite à redécouvrir la valeur du lien social et de la communauté, en s'appuyant sur des expériences vécues et des initiatives concrètes. Un ouvrage qui résonne particulièrement dans notre société contemporaine, en quête de sens et de connexion humaine.

