Fermentation rébellion. Petite philosophie de la fermentation

#LivreGourmandPerigueux2024 – Dans cet essai, Thien Uyen Do explore la fermentation au-delà de sa dimension culinaire, la présentant comme une métaphore puissante pour repenser notre rapport au vivant et à la société.

L'auteure, vigneronne et fermenteuse installée en Dordogne, met en lumière l'omniprésence de la fermentation dans notre alimentation quotidienne : pain, fromage, vin, yaourt, entre autres. Elle souligne que ce processus ancestral, présent dans toutes les cultures, est essentiel à la biodiversité et à la santé humaine.

Thien Uyen Do critique notre tendance moderne à éradiquer les micro-organismes par excès d'hygiène, menaçant ainsi des écosystèmes microbiens indispensables. Elle plaide pour une reconnexion avec ces processus naturels, prônant une approche plus respectueuse et consciente du vivant.

L'ouvrage propose également une réflexion politique, positionnant la fermentation comme un acte de résistance contre la standardisation industrielle de l'alimentation. L'auteure y voit une pratique anti-capitaliste, écologique et féministe, favorisant la transmission des savoir-faire et la diversité culturelle.

Fermentation Rébellion invite à une transformation profonde de notre rapport à la nature et à la société, en valorisant des pratiques ancestrales porteuses de sens et de résilience. Un essai qui interpelle et inspire, en ces temps de questionnements écologiques et sociétaux.

