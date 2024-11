Les menus de restaurants nous racontent une histoire de la société

Dans son ensemble, le fonds patrimonial trouve son origine dans les confiscations révolutionnaires, rassemblées initialement dans la médiathèque du district, devenue en 1795 celle de l’École centrale du département, puis, après la suppression de ces écoles en 1804, la médiathèque municipale de Périgueux.

Depuis, il n’a cessé de s’enrichir grâce au travail des bibliothécaires et à des dons significatifs, tels que les fonds Lapeyre, Saint-Astier ou Marius Lévy. Ces derniers ont apporté des documents imprimés ou manuscrits s’échelonnant du XIVe au XXe, aussi bien que des documents érudits de latin et de grec, voire des incunables.

Et si on passait à table ?

« La Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux conserve ainsi un ensemble constitué de plus de 4000 menus anciens, principalement issus du don de Jules Pellisson en 1920 », nous explique Anne-Sophie Lambert, directrice de l’établissement.

Juge au tribunal de Périgueux au tournant du XXᵉ siècle, Pellisson était également un collectionneur passionné de documents historiques. « Il collectionnait tout ce qui avait trait à sa vit mondaine : on y trouve donc des livrets de spectacles, aussi bien que des invitations. » Et ces fameux menus.

Collectés lors de ses déplacements ou acquis par le biais de la Société du Vieux Papier, dont il était membre, les documents proviennent ainsi de multiples sources. Croisières transatlantiques, associations locales (Bournat, paroisses, sociétés étudiantes, maçonniques, professionnelles), fêtes privées telles que concerts, communions et bals.

Valoriser un véritable patrimoine

« Pour assurer la préservation de ces documents, la médiathèque a entrepris leur numérisation, facilitant ainsi l’accès en ligne via la médiathèque numérique Petrocoria-num », précise la directrice. Cette initiative permet de consulter une sélection de menus significatifs de la vie gastronomique locale, tout en protégeant les originaux de l’usure du temps.

Ainsi, il est possible à tout un chacun de s’imprimer ces documents historiques, pour réaliser chez soi des menus originaux. « Tout est disponible sur le site, les documents sont vierges : libre à qui le souhaite de s’en emparer », s’amuse Anne-Sophie Lambert.

La valorisation de ce fonds passe également par des expositions thématiques, « mais c’est la première fois que nous les sortons dans le cadre du Festival du Livre Gourmand de Périgueux. Thierry Marx est très amateur de menus et livres anciens », ajoute-t-elle.

Un trésor à exploiter

Si la valorisation patrimoniale importe, pour les menus anciens, quelque 150 autres sont arrivés récemment et se révèlent nettement plus contemporains. « Nous disposons d’un véritable trésor à exploiter pour les chercheurs », souligne la directrice. « Par exemple, 11 menus de Paul Bocuse, sur vingt années, avec la récurrence durant toute cette période de la soupe aux truffes noires VGE, ou soupe Élysée. »

Une création du chef, remontant à 1975, qui fut une constante au cours des deux décennies. « Cela en raconte beaucoup sur les changements de notre société : les menus de restaurants nous racontent une autre histoire des comportements culinaires. »

Et la directrice de la médiathèque en connaît un rayon sur le sujet : en 2017, passant son diplôme de conservatrice, elle a publié son mémoire, Cuisine et bibliothèque. Mise en bouche pour une image gourmande des bibliothèques (disponible ici). « L’introduction de la loi Evin, par exemple, a conduit à des modifications des menus. On trouvait par le passé des indications recommandant la cigarette en fin de repas. »

Établissement de prêt et gourmandise

D’ailleurs, les goûts de la table n’ont pas quitté la directrice, dont l’établissement est membre de l’association des Bibliothèques gourmandes, fondée en 1991. Cette dernière réunit des passionnés de l’art culinaire sous toutes ses formes : histoire, arts, industries, terroirs, pratiques et coutumes.

Elle publie également la revue semestrielle Papilles, culture et patrimoine gourmands, offrant une approche pluridisciplinaire du fait culinaire, abordant des thèmes variés tels que l’origine des produits, les techniques, les pratiques sociales, ainsi que les évocations littéraires et artistiques de la cuisine.

« Chaque numéro est thématique, consacré à un produit, des pratiques et comportements alimentaires qu’il entraîne ou encore à un aspect de la cuisine et ses prolongements », raconte-t-elle avec enthousiasme. De même, elle se consacrera à un territoire, sans tenir compte de l’actualité, mais uniquement de la richesse du thème. « Cette revue s’adresse à toutes les personnes gourmandes de saveurs et de connaissances, et reste unique dans le paysage français. »

Pour adhérer ou se renseigner, on consultera directement leur site. L’adhésion donne droit à deux livraisons de la revue Papilles par an, numérotées à la main, ainsi qu’à la participation aux activités de l’association.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com