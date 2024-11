Jingle belges : les éditeurs créent un calendrier de l’Avent littéraire

L'année dernière, les éditions Les Saint Pères inauguraient une nouvelle approche. La fidélité dans la mise en valeur des manuscrits et des artistes, comme le fait main, a été conservée, mais l'approche est cette fois spatiale. Chambres avec Vues, le premier, racontait Jean Cocteau à travers 16 chambres, pour 16 vies de l'artiste. Pour le second, la maison regarde en face le plus grand sujet du monde : l'Amour. Une intense déambulation qui part du pavillon Rêver, où on attend, jusqu'au pavillon Partager, celui des cœurs qui n'ont plus rien à prouver.