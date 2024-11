Les lecteurs préfèrent la poésie des Intelligences artificielles

Une récente étude, parue dans Scientif Report, démontre que les frontières entre création humaine et artificielle s’estompent de plus en plus, au point que même des lecteurs avisés peinent à les distinguer. Ces études ont été menées par des chercheurs de l’Université de Pittsburgh, visant à évaluer la capacité de lecteurs non experts à distinguer des poèmes écrits par des humains de ceux générés par ChatGPT 3.5.

Dans un premier temps, 1 634 participants recrutés aux États-Unis avaient un âge médian de 37 ans : 49,6 % d’hommes, 48,5 % de femmes, et 1,9 % de personnes non binaires ou préférant ne pas préciser. Ils ont été invités à lire 10 poèmes, dont 5 écrits par des poètes célèbres et 5 générés par ChatGPT dans le style de ces mêmes auteurs. Leur tâche était simple en apparence : déterminer si chaque poème était d’origine humaine ou produit par une IA.

Contre toute attente, leur taux de réussite a été inférieur au hasard, avec une précision de seulement 46,6 %. Les participants se trompaient souvent et pensaient que les poèmes générés par l’IA étaient écrits par des humains. En effet, ils attribuaient plus volontiers une paternité humaine aux poèmes d’IA qu’aux poèmes authentiques.

La seconde étude, avec cette fois-ci avec 696 participants, puisait également aux États-Unis avec un âge médian de 40 ans : 50,4 % d’hommes, 46,6 % de femmes, et 3 % de personnes non binaires ou ayant préféré ne pas préciser.

Elle s'est concentrée cette fois sur l'évaluation qualitative des poèmes. Les participants ont jugé chaque texte selon plusieurs critères, tels que le rythme, l’émotion et l’originalité, sur une échelle de 1 à 7. Les résultats ont révélé que les poèmes générés par l’IA surpassaient souvent ceux des poètes humains, notamment pour leur clarté et leur rythme.

Des résultats étonnants : l’IA « plus humaine qu’humaine »

Les conclusions de ces études mettent en lumière un phénomène surprenant, baptisé « plus humain qu’humain ». Les participants préféraient souvent les poèmes de l’IA en raison de leur simplicité et de leur accessibilité. Contrairement aux œuvres de poètes humains, souvent plus complexes et nuancées, les poèmes générés par ChatGPT se caractérisent par un langage plus direct et des thèmes clairs.

Les chercheurs expliquent que ce phénomène découle d'un biais perceptuel. Les participants s'attendent à ce que l’IA produise des textes de moins bonne qualité, mais, paradoxalement, lorsqu’ils apprécient un poème, ils en déduisent qu’il a été écrit par un humain. Ainsi, l’IA, bien que dénuée d’intentions créatives, parvient à séduire par sa capacité à produire des textes accessibles et agréables.

Pourtant, malgré ces avancées, un biais persiste : lorsque les participants savent qu'une œuvre est générée par l'IA, ils ont tendance à lui attribuer une valeur inférieure. Cette méfiance reste ancrée, même si, dans la pratique, les créations de l’IA peuvent surpasser celles des humains selon certains critères esthétiques.

Les chercheurs concluent que, avec les progrès rapides de l’IA, il devient de plus en plus difficile pour le public de distinguer les créations humaines de celles produites par des machines.

Ils appellent à une régulation plus stricte pour assurer la transparence sur l’utilisation de l’IA dans la création artistique. De récents débats ont même poussé des institutions comme l’Union européenne à envisager des lois pour informer clairement les consommateurs lorsque des textes ou des images sont générés par l’IA : l'AI Act.

De fait, ce que l’étude montre avant tout, c'est que l’IA serait en réalité capable de rivaliser avec les plus grands poètes, non pas parce qu'elle fait preuve d’une créativité supérieure, mais plutôt parce que les textes qu'elle produit répondent aux attentes d'un public.

Crédits photo : domaine public

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com