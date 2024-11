Le dessin de presse, un art maîtrisé par Rémy Cattelain

« Je commente moins l’actualité que la façon dont les médias en parlent », lance le dessinateur de presse Rémy Cattelain, alors qu’il anime un atelier de découverte du métier. Dans un pub irlandais éphémère, créé en l’honneur du pays invité du LEC, l’illustrateur, caricaturiste et auteur de bande dessinée nous laisse entrer dans les coulisses de ses créations.

"Entrechoquer différentes actualités"

À ses côtés, un écran diffuse quelques extraits de ses dessins, devant un public en majorité composé d’étudiants. Avec pédagogie, et un humour cinglant qui caractérise son œuvre, il revient sur le principe de son métier. Il préfère commencer par l’essentiel : « J’essaie d’entrechoquer différentes actualités, et traduire ce qui n’est pas directement prononcé dans les médias classiques ».

Pour ce faire, Rémy Cattelain s’inspire des phrases-chocs de politiques, ou de grandes personnalités publiques, qu’il appelle volontiers « les petites phrases ». Il détaille : « Les politiques cherchent la petite phrase qui sera reprise par les médias, et je m’amuse à les détourner ».

Les "petites phrases" des politiques

Prenons un exemple : la « théorie du ruissellement », cette doctrine économique selon laquelle les avantages fiscaux et financiers accordés aux plus aisés profiteraient, par effet de retombée, à l’ensemble de la société. En France, cette notion a été associée aux politiques économiques d’Emmanuel Macron, notamment lors de la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et l’instauration de la « flat tax » en 2018.

Il n’en fallait pas plus à l’auteur pour laisser couler son imagination... Et le voilà en train de critiquer cette idée. Sur son dessin, il s’inspire d’une autre actualité : « Les restos du cœur menaçaient de fermer leurs portes, faute de moyens… Ça dit énormément de choses », se remémore-t-il.

« J’ai donc appliqué cette petite phrase sur le ruissellement pour imaginer une cantine aux restos du cœur. Les personnages ouvrent la bouche, mais il n’y a plus rien. Ça ne ruisselle plus des masses ». Et voilà comment donner vie à une théorie.

Dessin de Rémy Cattelain / ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Bernard Arnault, une personnalité caricaturable

Et, bien sûr, le bédéiste a ses chouchous : « Je dois l’avouer, j’aime bien dessiner Bernard Arnault. Il est facilement caricaturable avec ses gros sourcils », confie-t-il, pince-sans-rire. Nous retrouvons donc ce personnage, devenu drôlement grossier sous le crayon du dessinateur, qui n’hésite pas à faire quelques références à « sa génération ».

Il a, par exemple, pris pour cible la question de la taxation des plus riches. En 2023, Institut des Politiques publiques révélait que le taux d’imposition devient régressif au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches. Conclusion : bien que les impôts personnels soient globalement progressifs jusqu’à un revenu annuel d’environ 600.000 euros, ils deviennent ensuite nettement régressifs. Pour les 0,001 % des ménages les plus riches, l’impôt sur le revenu ne représente plus que 2 % de leur revenu économique.

« Je me suis servi de cette actualité, et je l’ai associée à une image qui avait beaucoup circulé dans les années 90. Elle montre un enfant squelettique dans un Soudan ravagé par la famine, qui est observé par un vautour », développe-t-il. Par souci de droit d’image, nous ne pouvons publier cette image pour les plus jeunes, mais elle est accessible en cliquant ici.

Résultat : Bernard Arnault apparaît amaigri, toujours avec des sourcils épais, et un vautour qui guette sa proie.`

Dessin de Rémy Cattelain

Lire la presse, un indispensable pour progresser ?

Toutes les thématiques trouvent leurs places sous son coup de crayon. Intelligence artificielle, écologie, respect des animaux, ou des sujets plus locaux sur Angoulême, sa ville de cœur, l’homme ne manque pas d’idées. « J’ai beaucoup appris en lisant la presse. À commencer par mon métier », souffle-t-il.

Un apprentissage qui a commencé sur les bancs de l’école, grâce au conseil d’un professeur : « Il nous a dit que si on voulait progresser, il fallait lire un quotidien par jour. Même les pages qui ne nous intéressaient pas. » Une recommandation qu’il a suivie à la lettre, et qui l’a « beaucoup aidé ».

"La disparition de la presse papier, c’est un problème"

C’est donc celui qu’il adresse aux élèves qui se tiennent face à lui. « Il n’y a pas d’équivalent en terme de rigueur que les quotidiens papier. Sur internet, il y a tellement d’information que l’une éclipse parfois l’autre », glisse le dessinateur.

« La disparition de ce format de presse, c’est un problème pour moi. Et pas qu’économique, parce que les dessinateurs de presse ne croulent pas sous l’argent », conclut le passionné, avant de commencer l’animation d’un atelier dessin de presse sur le thème suivant : Halloween, en l'honneur du pays invité.

Autre dessin de Rémy Cattelain, lorsque tout un zoo a été évacué suite à un incendie, sauf les éléphants.

Crédits image : ActuaLitté / CC-By SA 2.0

Par Louella Boulland

