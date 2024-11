Prose : des histoires sans écran, mais à portée d’oreille

Est franchie une nouvelle étape avec cette boîte conçue pour démocratiser la lecture auprès des publics éloignés. Destinée aux seniors, aux personnes isolées et en situation de handicap, cette solution donne accès à un catalogue allant jusqu'à plus de 20.000 titres francophones via un lecteur audio intuitif.

Ces livres sont à choisir soit via la boutique en ligne, soit par bon de commande ou téléphone pour les moins technophiles. Fondée par Charles-André Touré et Florent Payzan, également cofondateurs de StayTuned, la société affiche une volonté de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Au bonheur des lecteurs oubliés

Ici, nul besoin de smartphone ni d’écran. En effet, l’appareil est conçu pour être simple d’utilisation, avec une télécommande adaptée, permettant de renouer avec le plaisir de la lecture sans barrières technologiques.

« Nous avons tous autour de nous des proches qui ne peuvent plus lire comme avant, que ce soit à cause de troubles visuels, moteurs ou cognitifs. Le livre audio est le support idéal pour eux, à condition qu’il soit facile d’accès. Prose permet à chacun, sans barrière technologique, de renouer avec le plaisir de la lecture. » — Charles-André Touré, cofondateur de Prose

Si l'idée de boîtes à histoires n'est pas inédite — comme le montrent des projets de L’École des Loisirs, des Éditions Auzou ou plus récemment le cube à histoires de Bayard Jeunesse —, ces initiatives ciblaient jusqu’ici principalement les enfants, avec des récits courts et ludiques à écouter sous la supervision d'un adulte. Cette fois, c’est un tout autre public qui est visé, nécessitant une approche et une adaptabilité différentes.

Selon une enquête interne, près d’un tiers des répondants voient ce lecteur comme un remède à la solitude. Ce projet prend tout son sens à l’heure où « un Français sur cinq ressent un isolement social et que 300.000 personnes de plus de 60 ans ne rencontrent jamais ou très rarement d’autres individus ». De plus, 31 % des plus de 60 ans n’utiliseraient jamais internet, rendant ce dispositif d’autant plus pertinent.

Vers un accès élargi à la littérature

Pour enrichir l'expérience, Prose propose un abonnement offrant l’envoi périodique d’un catalogue papier, avec possibilité de commander par téléphone ou courrier. Cette approche garantit l’accessibilité des œuvres pour tous, selon les différentes situations. Jusqu'à 30 ouvrages peuvent être stockés et accessibles simultanément.

Une fois achetés, les livres sont téléchargés automatiquement par le lecteur. Selon la formule choisie, certains abonnements incluent la sélection d'au moins un livre par mois. Sinon, l'achat à l'unité reste possible.

L’entreprise entend également déployer ses boîtes à histoires dans des structures de service à la personne telles que les Ehpad, résidences médicalisées, et établissements de santé. En collaboration avec un réseau de 200 librairies indépendantes en France et en Belgique, Prose ambitionne de rendre ses lecteurs disponibles dans les bibliothèques dès 2025.

Disponible en précommande sur Ulule, ce lecteur a bénéficié d’une bourse de Malakoff Humanis pour son impact social. La campagne, démarrée le 6 novembre, vise à accélérer la production, avec une offre spéciale de lancement à 79,90 € au lieu de 99,90 €.

Crédits photo : Image du lecteur sur la campagne Ulule de Prose

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com