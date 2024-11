Hugo, Sand, Balzac ou Baudelaire, membres de L'armée des romantiques

Sur arte.tv à partir du 14 décembre 2024 et diffusée sur Arte le samedi 21 décembre à 20h50, la série L'armée des romantiques, réalisée par Amélie Harrault et racontée par Cécile de France, plonge dans des années tumultueuses. Mouvementées mais passionnantes, elles verront un groupe d'artistes remettre en question l'ordre établi.

Parmi eux, Victor Hugo, George Sand, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac et Alexandre Dumas, qui accompagneront des peintres ou des musiciens dans cette quête et cette défense d'un art libre et singulier. Présenté en animation traditionnelle 2D, ce récit propose une immersion dans le Paris littéraire et artistique du XIXe siècle...

En ce début du XIXe siècle, un nouveau courant artistique, le romantisme, déferle sur la France. À travers les destins intimes des plus grands musiciens, écrivains, poètes, photographes, qui ont bouleversé cette période de l’histoire de l’art et des idées, la série documentaire nous plonge dans la scène artistique et littéraire à Paris de 1830 à 1871. Hugo, Sand, Balzac, Dumas, Delacroix, Nerval, Baudelaire... sont les héros magnifiques de cette saga tout animation créée par Amélie Harrault, également réalisatrice des remarquables Aventuriers de l’art moderne et de Mademoiselle Kiki et les Montparnos, César du meilleur court métrage d’animation en 2014.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com