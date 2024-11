Wrek : La pratique artistique comme antithèse du travail

Wrek (ed Fremok) est un album dense, extrêmement riche, qui met en scène un flot d’images, ou plutôt un flux d’images et qui charrie de nombreuses références présentées pour la plupart en introduction de l’ouvrage.

Comme l’annonce l’éditeur, ce mot et ses déformations recouvrent plusieurs significations : Werk, en allemand, est le travail, l’œuvre ; Wreck en anglais signifie le naufrage ; Wrek en flamand, c’est le bois flottant ; Wrek chez Olivier Deprez, c’est la pratique artistique comme antithèse du travail. Tout un programme qui nous guide dans les réflexions que suscite cet album

Wrek est un projet de très longue date, débuté selon l’auteur dès 2009 et qui fut longtemps en travail (dans le sens d’une action continue qui produit ou modifie quelque chose) et qui connut de multiples incarnations (certaines planches ont déjà été publiées et d’autres encore exposées). Fruit d’une collecte minutieuse, d’une érudition permanente et d’une création continue, ce livre est l’aboutissement d’une longue maturation pour devenir l’œuvre que l’on tient dans les mains et qui nous interpelle.

Il n’y a plus de récit

Il prit le temps de devenir cette totalité ouverte aux interprétations tout en résistant à un déchiffrement iconologique univoque. Car les images ne sont pas placées les unes à côté des autres dans le but de raconter une histoire, de construire un cheminement actanciel qui transite par une succession d’énoncés et de péripéties qui amènent vers un dénouement attendu.

L’enjeu de l’album n’est pas tant de présenter un récit, mais plutôt des récits ouverts à toutes les interprétations. Mais osons aller plus loin en avançant qu’il n’y a plus de récit, que l’on assiste ici à un naufrage du sens pour approcher une lecture éminemment sensible. Chaque image nous parvient en apportant son sous-texte culturel et intime et les enchaînements ne créent pas tant une logique énonciative qu’un rapport à une vision du monde construite par éclats de cultures.

L’expérience de lecture importe désormais plus que les images prises individuellement : l’œuvre plus que ses parties. Et même quand il n’y a plus d’image, cette absence fait sens et nourrit notre regard.

Cette accumulation d’images comme reflet (un reflet parmi d’autres) de notre culture (et donc de notre société) rappelle le documentaire expérimental de Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi. Ces deux œuvres partagent la réutilisation de matériaux hétérogènes puisés dans des sources différentes et dont la juxtaposition produit un récit impalpable et pourtant évident, éminemment personnel.

Mais à la linéarité du cinéma, maintes fois cité dans l’album, tranche l’essence fragmentaire de la bande dessinée. Les images surgissent par éclat, dialoguent avec celles qu’elles touchent, avec celles qu’elles suivent et avec celles qu’elles précèdent. Plus encore, la tourne de page engage une expérience plus posée, en maîtrise, et permet de revenir en arrière, de sauter des pages, de s’arrêter le temps que l’on souhaite pour se laisser absorber, pour se laisser captiver par la plasticité de ces images et par leur force d’évocation.

Des échos visuels

Le livre dissout ainsi la logique linéaire pour aborder une dynamique qui fonctionne par échos visuels et plastiques. Deprez propose ainsi une vision du monde personnelle, mais que chacun est libre de s’approprier. Il bâtit une cosmogonie culturelle fascinante dans laquelle on se plonge avec d’autant plus de plaisir que les images exercent une puissante séduction optique.

Toutes les planches ont été réalisées à la gravure sur bois, technique utilisée par l’auteur depuis de nombreuses années (on se souvient de sa superbe adaptation du Château de Kafka ou encore de sa collaboration avec Adolpho Avril pour Après la vie après la mort). Ce n’est rien de dire qu’elles sont sublimes, qu’elles témoignent d’un artiste qui possède une maîtrise accomplie de son outil et qui lui démontre une finesse de réalisation absolument magistrale.

Les noirs grésillent, les blancs irradient tandis que les couleurs rayonnent. Deprez use ainsi d’une technique de reproduction pour reproduire des images (à l’envers) comme pour sonder l’envers de ces images. Elles prennent alors le statut d’icônes désacralisées ouvertes à toutes les croyances et à tous les récits.

Wrek est un album somptueux qui opère un véritable pouvoir de fascination qui nous pousse, une fois le livre refermé, à regarder le monde différemment. Il pourra sembler opaque et peu accessible pour certain alors qu’il est au contraire lumineux et ouvert à chacun : il nécessite seulement de faire le deuil de l’univocité et se laisser emporter dans ce torrent d’images et de références pour construire sa propre expérience de lecture.

Crédits photo : Fremok

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

