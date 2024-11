La balade en chanson de Cary Fagan et Dena Seiferling

L’ours trouve en premier une guitare et souhaite interpréter sa chanson à son amie la souris. Mais ce sera sans compter l’intervention des autres animaux qui ramassent à leur tour cuivres et tambours pour se lancer dans des morceaux bien rythmés.

L’ours qui voulait chanter est la suite directe du très bel album La souris qui devint roi, ou plutôt une variation poétique. L’incipit demeure inchangé, seul change ce que sème l’enfant sur son chemin. Et cette simple modification déplace discrètement le récit qui emprunte les atours traditionnels des albums jeunesse où la répétition est reine : chaque fois que l’ours veut jouer sa chanson, il est interrompu par un autre animal.

Mais la conclusion de l’histoire se révèle originale et des plus touchantes, plus simple aussi dans le traitement, sortant des sentiers battus par ce genre de fable. Cary Fagan ne propose pas de morale finale qui édifierait la jeunesse, mais expose simplement la belle et solide amitié qui lie l’ours et la souris. Rien de plus, rien de moins.

Les animaux se retrouvent ensemble et, loin de la société des animaux, un peu isolés, semblent au comble du bonheur l’un contre l’autre, comme dans un havre de paix que seul un esprit de profonde fraternité sait aménager. Drôle, belle et séduisante, l’histoire vaut surtout pour cette fin tout en délicatesse.

La finesse d’écriture se déploie ainsi dans le dessin

Les dessins de Dena Seiferling sont toujours aussi attachants. Le travail subtil du crayon confère à ce joli conte une douceur visuelle qui accroche le regard, l’invite à contempler les images et se repaître de l’enthousiasme qui les anime. La finesse d’écriture se déploie ainsi dans le dessin et, une fois le livre terminé, on le réouvre pour passer du temps sur les images, ou plutôt « avec » les images.

Chacune délivre une belle dose de bonheur graphique, de joie qui enchante l’œil et éveille notre imaginaire. Par rapport au précédent album, les animaux ont gagné en expressivité, principalement l’ours dont les expressions faciales sont des plus parlantes. La dessinatrice affine son trait et parvient à une écriture graphique qui ne tend pas vers l’anthropomorphisme de Disney pour trouver sa voie propre, sa singularité qui se conjugue avec son travail de la matière graphite.

Publié chez Michi, modeste structure éditoriale bordelaise qui publie des albums de choix, L’ours qui voulait chanter est une nouvelle fable merveilleusement douce et tendre qui enchante autant le regard que l’esprit et dont les multiples lectures ne sauront épuiser la magie qui l’habite.

Crédits photo : Michi

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com