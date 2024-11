Léviathan, de Paul Auster : chute libre (pavée de bonnes intentions)

Dans une urgence poignante, sensible à chaque page, la loi est remise en question, les commandements américains, tandis que les corps gravitent autour de présences féminines envoûtantes.

Le poids de l’idéal

La pureté étant impossible, conçoit le narrateur-héros, il faut faire sans, dans l’ambivalence, par des compromis constructifs que les « et » qui saturent les phrases du roman pour en guider le sens après virgule traduisent activement. Qui les suturent, aussi, tant les blessures abondent, physiques et morales, déchirantes, qui brisent les existences et les transforment en destins tragiques, insondables.

Le piège de l’absolu doit être dépassé, qui peut faire de nous l’« [u]n de ces jeunes gens qui [vont] soit se tuer, soit changer le monde ». Nos aspirations les plus fortes doivent être tempérées, sous peine qu’elles se changent en liens destructeurs.

Mais le rêve demeure, obsédant, l’espoir de vivre au-delà des déboires, antidote et poison nostalgique, littéraire. Au-delà du pouvoir, également : par la littérature, Benjamin Sachs et Peter Aaron réfutent ce dernier lorsqu’il défigure la réalité. Après son roman baroque, Le Nouveau Colosse, le premier deviendra activiste, comme un prolongement rimbaldien à sa quête de vérité libre.

Quant au second, il écrira contre la montre de la loi pour garder la mémoire de son ami décédé, pris dans une spirale dont il ne peut s’échapper, tel un martyr : « Sachs se sentait assoiffé de pénitence, avide d’assumer sa culpabilité comme celle du monde entier et d’en porter les marques dans sa chair », pose celui qui veut le sauver, tandis que la tornade qui l’emporte s’emballe vertigineusement. Si l’idéal est hors d’atteinte, le pire doit être conjuré, et suffisamment de sens préservé, dans la mesure du possible.

La course en avant du désir

Dès l’attaque du roman, dès la mort inaugurale, un compte à rebours s’enclenche, qui avive toute l’intrigue et met aux prises Peter et le FBI, incarnation du droit commun. En pleine panique, l’objectif est clair, pour le héros : raconter l’histoire de Ben Sachs avant que son secret ne soit découvert par la justice, car sinon « toutes sortes de mensonges auront cours, des versions déformées et malveillantes des faits circuleront dans les journaux et les magazines, et en quelques jours la réputation d’un homme sera ruinée ».

L’écriture apparaît dès lors comme un correctif des faits établis ou proclamés, une marge de résistance critique, qui procède des sentiments. Comme l’amour fou, qui traverse le livre, elle implique un risque, une transgression vers plus que soi, au nom de valeurs supérieures. Les figures féminines qui hantent l’histoire le suggèrent, qui en aiguisent le fil tendu, tour à tour égarantes ou salvatrices. Muses mystérieuses, sphinx rédempteurs, elles intensifient le désir et les révélations dont il est synonyme.

Elles sont illisibles comme l’avenir, comme le monde, en dernier ressort : « [Ben] n’était plus seulement mon ami disparu, il était un symptôme de mon ignorance en toutes choses, un emblème de l’inconnaissable », note Peter, par-delà lui-même. Or il doit en être ainsi pour éviter la mort : « Les livres naissent de l’ignorance, et s’ils continuent à vivre après avoir été écrits, ce n’est que dans la mesure où on ne peut les comprendre », note encore Peter, pointant la part du manque en littérature, afférente au désir. Le savoir échappe fatalement pour nous entraîner.

Par Galien Sarde

