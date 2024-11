Après la pluie, le beau temps pour un couple en péril ?

Avec le temps et l’âge qui va avec, était venu le constat de ces défaites incontournables que sont « les muscles qui cédaient, la barbe qui blanchissait, la vue et l’audition qui déclinaient » ! Tous les deux faisaient le même constat de « cette vie ratée dont on arrive pas à se débarrasser » avec ces « désirs avortés, [ces] promesses trahies, [ce] temps qui se referme comme un étau sur un horizon toujours plus étroit » !

Ettore, lui, avait rencontré Claudia à son travail et, auprès d’elle, il lui semblait retrouver un peu de cette jeunesse qui le fuyait, sur ses « lèvres tendres, son odeur, […] [ses] seins, sa cambrure, le parfum de ses cheveux ».

Des mois durant, il avait changé ! Elena l’avait compris, le savait, observant avec déplaisir qu’il avait « laissé pousser la barbe, portait des chemises aux couleurs criardes, avait changé de parfum, ne la touchait plus » ! Espérant contre toute évidence « qu’ils se retrouveraient ».

Jusqu’au jour où Elena a aperçu sa rivale, a pu mettre un visage sur cette ombre dans sa vie, a découvert la vraie nature de cette « douleur qui rend fou » et dont « elle n’avait jamais pensé qu’elle l’atteindrait à son tour » ! Ses amies disaient vrai : tous les couples se trompaient et son couple à elle, finalement, ne faisait pas exception à la règle !

Un jour, alors que Ettore est parti au travail et les enfants à l’école, Elena a pris les clés de la voiture, celles de la maison de campagne héritée de ses parents, son sac, une valise remplie de quelques vêtements, son ordinateur pour pouvoir continuer son travail de traductrice dans sa solitude, le livre qu’elle avait commencé, et elle est partie « en claquant la porte » avec le désir rageur de laisser derrière elle cette « ridicule petite tragédie bourgeoise ».

Arrivée en Ombrie, à la maison du « Hêtre Roux », Elena s’est installée, a fait quelques courses qui lui ont permis de croiser une voisine à qui elle a promis de la rejoindre pour dîner le lendemain, est retournée s’occuper du jardin où elle a constaté les effets terribles de la sécheresse qui n’en finit pas de sévir et d’agresser la végétation puis a fini par se coucher et « dormir d’un sommeil profond pour la première fois depuis longtemps ».

Quand Ettore, finalement prévenu par Elena de son point de chute, décide de la rejoindre avec les enfants, le ciel se déchaîne, se déchire, éclate en éclairs et coups de tonnerre, déverse des trombes d’eau sur la région, gonfle le Tibre, dévaste des campagnes assoiffées par la sécheresse, fait déborder tous les cours d’eau, submerge les chaussées, entraîne des torrents de boue qui s’étalent partout et rendent la circulation dangereuse quand elle n’est pas totalement impraticable !

On dirait que la Nature a décidé de se rebeller, de tout faire exploser, comme dans le couple d’Ettore et Elena : comme l’Homme n’a pas pris en compte la Nature au sein de laquelle il vit, Ettore a abandonné Elena et sa famille. Que peut-il bien advenir de tout cela ?

Une histoire de responsabilités

Dans son roman, Chiara Mezzalama tisse un parallèle entre l’Histoire des Hommes et l’histoire d’un homme. Dans les deux cas, ils sont responsables des situations catastrophiques qui surviennent (le dérèglement climatique d’un côté, l’écroulement d’une histoire d’amour de l’autre), ne comprennent pas (ne veulent pas comprendre ?) cette responsabilité qui est la leur et restent incrédules devant le tsunami qu’ils ont provoqué en se lamentant devant les malheurs qui les frappent.

Clairement, l’autrice a eu envie de faire passer un message fort sur la responsabilité de l’espèce humaine quant à ce dérèglement qui donne de plus en plus de signes de son évidence en semant des catastrophes naturelles aux quatre coins du monde sans distinction. Elle glisse, ici et là, quelques pistes simples, douces, avec lesquelles imaginer une nouvelle façon d’être à la vie, plus économe, plus écologique, plus en harmonie avec le vivant, moins agressive, plus « soutenable », plus responsable en regard du présent et de l’avenir de la planète et de ses habitants. Par la bouche d’une Japonaise ayant fui Fukushima, elle fustige l’énergie nucléaire ! Par celle d’une jeune religieuse qui a créé, entre les murs de son monastère, une banque de semences, elle s’insurge devant la dégradation de la biodiversité, etc.

J’y crois, moi aussi : je suis, depuis longtemps, convaincu que « Small is beautifull » et j’adhère totalement à la parabole du « colibri ». Mais j’ai peur que, pour le lecteur, tout cela ne soit mis au rang des (très) bonnes intentions qui ne convaincront que les déjà convaincus alors qu’ils risquent de lasser les autres du fait d’un retour constant et systématique sur le sujet : c’est dur de remettre en cause nos sacro-saints modes de vie. Comment, pourtant, ne pas souscrire à ces constats dérangeants et passionnés ? Toutes ces bonnes intentions sont magnifiques et pertinentes, mais peuvent aussi apparaître comme des gouttes d’eau pure déversées dans un fleuve enragé charriant des monceaux phénoménaux de déchets.

Du coup, surpris par ces réquisitoires, j’ai eu du mal à faire pleinement le lien entre ces préoccupations mondialistes (fondées) et le fil rouge du roman qui reste la désintégration en cours du couple d’Ettore et Elena et le mur dans lequel, avec certitude, ils vont se fracasser.

Cette séparation puis cette quête désespérée pour se rejoindre (pour les enfants !? pour faire face à ce péril imminent !?) seront troublées par les rencontres qu’ils vont faire sur leurs chemins respectifs dans la tourmente ! Sera-ce suffisant pour retrouver un nouvel équilibre ? Ces rencontres contre vents et marées (plus exactement contre inondations et torrents de boue…) peuvent-elles, à la petite cuillère, les aider à nettoyer leurs écuries d’Augias ?

C’est peut-être là que j’ai éprouvé un certain malaise. Mon ressenti a été que l’autrice voulait surtout nous parler de ses préoccupations écologiques (légitimes) et que l’écriture d’un roman avait pu lui apparaître comme l’arme incontournable pour y parvenir. J’ai l’impression qu’elle a collé l’un sur l’autre de manière un peu artificielle au point que, malgré toutes ces convictions personnelles qui, sans conteste, rejoignent les miennes, je ne suis pas parvenu à croire à Ettore et à Elena. Un peu dommage.

Par Mimiche

