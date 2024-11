Versus : treize univers, un seul shônen  

Les démons sont les ennemis naturels de l’homme. Il leur suffit d’une pichenette pour anéantir le plus fort des guerriers humains. Menacés d’extinction, les magiciens de l’humanité imaginent un dernier stratagème : dessiner un cercle d’invocation et espérer qu’y apparaissent des humains d’un autre monde, qui seraient moins démunis face à la menace démoniaque.

Le plan fonctionne : des humains venus d’un monde parallèle débarquent avec leurs mitraillettes futuristiques et leurs super combinaisons blindées. Mais ils ne viennent pas seuls. À leurs trousses se trouve une armée de robots dirigés par une intelligence artificielle qui a dépassé les capacités de contrôle humaines depuis déjà bien longtemps.

Alors que le combat prend déjà des proportions titanesques et que nos héros sont loin de voir comment ils vont pouvoir s’en sortir, ils se rendent compte que l’IA sera peut-être le cadet de leurs soucis.

Treize fins du monde

Car ce n’est pas un seul monde parallèle qui a fusionné avec le leur, mais… Treize mondes différents. Et dans chacun d’eux, une menace pousse l’humanité dans ses derniers retranchements : de plantes gigantesques qui détruisent les bâtiments, des titans, un dieu tout-puissant, des aliens, Godzilla en personne…

Voilà nos héros confrontés à d’autres héros tout aussi désespérés qu’eux, et surtout à une foule de catastrophes, jusqu’à ne plus savoir où donner de la tête. Les chaos démultipliés parviendront-ils à s’annuler mutuellement ?

One, génial auteur de Mob Psycho et One Punch Man (tous deux parus chez Kurokawa), revient avec un manga de combat à faire tourner la tête. Lui qui ne lasse jamais d’inventer des monstres divers et variés démultiplie les créations. Si le point de départ peut sembler assez classique, la multiplicité des univers mélangés apporte une vraie fraîcheur au récit.

Un nouvel univers, plus chaotique encore

Qui est plus redoutable, une bande d’aliens ou Godzilla ? Une IA lourdement armée pourra-t-elle venir à bout d’un démon ancestral ? Versus propose des crossovers entre tous les sous-genres du shônen d’action ou presque. Les confrontations les plus improbables viendront exploser au fil des pages.

On sent aussi poindre dès ce premier tome les complexités pour mettre d’accord toutes ces humanités de culture très différentes et les conflits que cela ne manquera pas d’engendrer : ce premier tome regorge de questions en suspens à exploiter dans la suite de la série. Le récit est bien rythmé et les dynamiques entre les personnages sont tantôt émouvantes, tantôt drôles, offrant un bon contraste avec l’enchaînement effréné des combats.

Les nostalgiques de Smile de Mob Psycho retrouveront avec plaisir sa mauvaise foi dans le déjà iconique Groin-Groin, petit cochon volant et (presque) fidèle compagnon de route du guerrier Hallow, personne principal.

Grouillant de monstres en tous genres, condensé de toutes les situations les plus extrêmes, le dynamique Versus est encore en cours au Japon avec 4 tomes déjà parus. À l’échelle de l’ampleur de la série, Pika propose pour l’édition française une édition limitée avec une jaquette alternative aléatoire parmi pas moins de 13 modèles, représentant chacune l’un des 13 mondes à sauver.

Par Lucie Ancion

