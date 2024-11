Olivier Norek Prix Renaudot des Lycéens 2024

Le Prix Renaudot des Lycéens 2024 a été remis ce jour à Loudun, lieu de naissance de Théophraste Renaudot, à Olivier Norek pour son roman Les guerriers de l'hiver (Michel Lafon). L'auteur se déplacera en décembre à Loudun pour rencontrer les 400 jurés lycéens.

Au sujet du roman Les guerriers de l’hiver, les juré.e.s ont déclaré avoir été séduits par « la précision documentaire du récit ainsi que le très bon dosage entre les faits historiques et l’intrigue ». Les jurés ont également apprécié « la plume lyrique et poétique » de l’auteur, « l’importance donnée, dans le récit, à la vie des soldats et le parallèle avec le conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie ».

Dans ce roman, Olivier Norek revient sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale : la Guerre d’hiver entre la Finlande et l’URSS. Face à l’ogre soviétique qui a décidé de franchir sa frontière, le peuple finlandais se dresse, et parmi ses soldats naît une légende, celle de Simo, la Mort Blanche.

La communauté de communes du Pays Loudunais, la ville de Loudun, l’association Les Amis de Théophraste Renaudot et le Rectorat de l'académie de Poitiers organisent le Prix Renaudot des Lycéens.

Le Prix Renaudot des Lycéens ce sont 400 lycéens, répartis sur toute la France et en Europe, qui lisent, débattent et choisissent le roman lauréat, parmi une sélection de cinq romans issus de la sélection du Prix Renaudot de la même année.

Le Prix Renaudot des Lycéens c’est la reconnaissance par les auteurs et les et les maisons d’édition qui ont eu la chance d’être primés, d’un travail de qualité, basé sur le plaisir de lire et l’incorruptibilité des jurés.

Le Prix Renaudot des Lycéens c’est une aventure littéraire, portée par la ville natale de Théophraste Renaudot et des partenaires qui ont à cœur de faire vivre la littérature contemporaine et l’héritage de cet illustre personnage, médecin, philanthrope et premier journaliste de France.

Une expérience marquante pour les lycéens

Pendant plusieurs mois (entre septembre et décembre), 400 lycéens issus de 16 établissements en France et à l’étranger (Roumanie et Madagascar), se transforment en véritables jurés littéraires. Cette expérience vivante de la lecture, concrétisée par la rencontre avec l’auteur lauréat, constitue une expérience humaine forte.

Crédits photo : Olivier Norek - © Pauline Darley / Michel Lafon

