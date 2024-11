Le Festival du livre gourmand de Périgueux dévoile ses prix 2024

Le prix La Mazille récompense une monographie ou un ouvrage collectif sur la cuisine, les pratiques culinaires, l’alimentation, les produits alimentaires ou le fait de manger en général, édité dans l’année précédant le festival, publié en français, remarquable pour son originalité de contenu et/ou pour l’originalité de son approche graphique.

Sept ouvrages étaient en compétition, mais c'est celui de Gui Gedda, Ma vie frottée d’ail paru aux éditions de l’Epure qui a convaincu le jury.

PODCAST – Festival du livre gourmand de Périgueux : “Manger, en France, reste un plaisir”

Gui Gedda, surnommé le pape de la cuisine provençale ou le Pagnol de la gastronomie française, s'est imposé au fil des décennies comme un auteur prolifique, accomplissant un remarquable travail de codification de la cuisine provençale traditionnelle à travers une quinzaine d'ouvrages où s'entremêlent récits et recettes savoureuses.

Ce nouvel ouvrage, riche de près de 500 préparations et d'une multitude d'anecdotes, ne déroge pas à la règle. Une vie frottée d'ail dévoile les secrets de la bouillabaisse, des pieds et paquets, de la soupe au pistou, de la ratatouille ou des petits farcis, tout en mettant en lumière les talents d'un conteur dont l'humour, la verve et la sensibilité pétillent à chaque page.

Le prix Dame Tartine récompense un livre sur la cuisine, les pratiques culinaires, l’alimentation, les produits alimentaires ou le fait de manger en général, écrit pour la jeunesse, édité dans l’année précédant le festival, publié en français.

Il est décerné par des enfants de 8 à 12 ans par vote. Le vote est ouvert un mois avant le salon et se clôt à la veille du Festival du Livre gourmand. Les enfants de la ville de Périgueux sont sensibilisés par leurs enseignants pendant le temps scolaire, et par les éducateurs pendant le temps périscolaire. Le prix Dame Tartine est le seul prix remis par des enfants dans ce domaine.

Cette année, c'est Delphine Lebrun et Mes super desserts de fête ! (editions Mango) qui a été choisie sur les cinq titres en compétition.

Son livre présente un univers gourmand et festif où l'on apprend à préparer des desserts succulents : biscuits en forme de doigts de sorcière, bûche roulée, charlotte aux fraises toute rose, galette des rois... 18 recettes pour célébrer les anniversaires, Noël, Halloween, Pâques et bien d'autres fêtes. En complément, 6 ateliers expliqués en pas à pas avec photos pour réaliser de magnifiques décorations de table et d'ambiance.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com